Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, milletvekillerinin çalışma düzenlerinde de bazı yenilikler hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı milletvekillerinin seçim çevrelerinde bürolarda çalışması modeli, ABD’de başkanlık sisteminin bir parçası olarak işlev görüyor. Meclis kulislerinde uzun süredir konuşulan ABD modelinde, milletvekillerine belli tutarda ödenek veriliyor, milletvekilleri de ağırlıklı olarak seçim çevrelerindeki bürolarda çalışıyor. Bu formülün hayata geçirilmesi için yasal altyapının hazırlanması gerekiyor. AK Parti kaynakları, ABD’de milletvekillerine bütçe verildiğini, milletvekillerinin bu bütçe ile seçim çevrelerinde büro tuttuğunu ve eleman çalıştırdığını, çalışma düzeninin ayrıntılarına ihtiyaca göre milletvekillerinin karar verdiğini vurguluyor.

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Öncelikle AK Parti, yeni dönemde milletvekillerine seçim çevrelerinde büro tutmayı zorunlu hale getirmeyi hedefliyor. Buna göre, bürolarda, danışmanlar hafta boyu çalışacak, vekil de haftanın üç günü Meclis’te, diğer günler bürolarda görev yapacak. Böylece seçmen Ankara’ya gelmeden sorunlarını yerelde çözmeye çalışacak. Yeni sistemin bakanları da aynı yöntemle çalışacak, milletvekilleri ve bakanlar yerel sorunları yerinde tespit edip Ankara’ya iletecek. Böylece cumhurbaşkanı başkanlığında Meclis dışından oluşacak yeni bakanlar kurulunun icraatının şekillenmesinden milletvekillerinin ve bakanların yereldeki çalışmalarının etkili olması bekleniyor.

Sistemle birlikte icracı kadrolarla yasama, yerelde birlikte çalışacağı için parti teşkilatlarının etkinliği zaman içinde azalacak.

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