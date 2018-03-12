Sert tartışmalarda sık sık karşı karşıya gelen, zaman zaman kavgalarda da taraf olan farklı partilerden milletvekillerinin bugünlerde ortak bir gündem maddesi var. Her partiden milletvekilleri, yaza fit girmek için kolları sıvadı. Bazı milletvekillerinin şimdiden büyük ölçüde zayıfladığı dikkat çekerken, farklı yöntemlerle sonuç almaya çalışan vekiller arasında kilo verme konusunda adeta bir yarış yaşanıyor. Milletvekillerinin birbirlerine “İşin sırrı ne?” diye sorduğu kulislerin değişmez konusunu oluşturan diyetler konusunda her vekilin taktiği de tavsiyeleri de farklı.
MECLİS’TE VOLTA
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre TBMM İdare Amiri Salim Uslu, sağlık nedenleriyle dikkat ettiği yeme-içme alışkanlığını diyet ve spor eşliğinde değiştirince 26 kiloya varan başarı sağladı. Cep telefonunda adımsayar kullanan Uslu, her gün ortalama 10 bin adım atmaya çalışıyor. Seçim bölgelerinde ikramlara dikkat eden Uslu, adım sayısı 10 binin altında kaldığında, açığı kulislerde volta atarak tamamlıyor.
PEYGAMBER DİYETİ
Milletvekilleri arasında en yaygın diyet yöntemi aslında yıllar önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile kulislere yayılan “Peygamber diyeti” oldu. Bu diyete girenler, istedikleri her şeyi yiyor ancak çok az yiyor, sofradan doymadan kalkıyor. Özellikle bazı kadın milletvekillerinin “soda-elma” ile öğün geçiştirmeleri nedeniyle yarı aç gezdiği Meclis kulislerinde, erkek milletvekilleri arasında da Peygamber diyeti ilgi görüyor.
ADALET YÜRÜYÜŞÜ
En çok kilo veren vekillerin başında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geliyor. 20 kilodan fazla zayıflayan Özel, kilo vermeye Adalet Yürüyüşü sırasında başladı. Özel, yürüyüşte kilo vermeye başlayınca spora ve diyete devam etti. Meclis’e ilk geldiği günlere göre, fotoğrafları Özel’i diyette en başarılı vekiller arasına sokuyor.
GÖREN TANIYAMIYOR
Meclis’e ilk geldiği döneme göre adeta tanınmayacak kadar zayıflayanlardan biri de CHP Milletvekili Candan Yüceer oldu. Yüceer’i son günlerde görenler, adeta tanınmayacak kadar zayıfladığına işaret ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur Denizli ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da kilo veren kadın milletvekilleri arasında yer aldı. Denizli’yi görenler “Sizde bir değişiklik var” diyerek farka dikkat çekerken, Buldan’ın spor ve özel bir programla kilo verdiği belirtiliyor.
İTHAL BİSKÜVİLER
Milletvekilleri, destek aldıkları diyetisyenlerin farklı yöntemlerinden faydalanıyor. Son günlerde moda olan bir yöntem de ithal bir gıda sepetiyle özel bir beslenme türü. Bu diyet, uzun süren kilo verme çabalarından sonuç alamayanlara kısa sürede kilo verdirmeyi vaat ediyor. Özel gıda paketinde bisküviden çikolataya, makarnaya kadar özel ürünler yer alıyor. Protein destekli bu ürünler, diyetisyenin verdiği saatlerde tüketiliyor. AK Parti Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı da bu yöntemle 20 kilodan fazla verdi. Geçen hafta diyetisyeni, AK Partili Nazlı ile Meclis kulisinde verdiği pozu Instagram hesabında paylaşarak, “siyaseti zayıflattığını” duyurdu.
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