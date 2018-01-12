TBMM Başkanlık Divanı; milletvekilleri, eski milletvekilleri, dışarıdan atanan bakanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin implant hakkını genişletti.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; her vekile 8 implant hakkı tanıyan Meclis, bu sayıyı 12’ye çıkardı. Implant başına karşılanan malzeme ücreti sınırı da 500 TL’den bin TL’ye yükseltildi. Işitme cihazı ile gözlük camı ve çerçevesi için ödenen fiyatlar da artırıldı. Meclis’in karşılayacağı gözlük çerçevesi fiyatı 350 TL, gözlük camı fiyatı 200 TL, işitme cihazı fiyatı her bir kulak için 3 bin TL, işitme cihazı tamir fiyatı ise 250 TL olarak tespit edildi.

Fiyat artışları, 2019 yılından itibaren her yıl enflasyon oranında otomatik olarak güncellenecek. Son KHK ile milletvekillerinin yararlandığı haklara kavuşan Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle bunların emeklileri de bu haktan yararlanabilecek.

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