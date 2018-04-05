Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre MAM-C adını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yeni vurucu gücü, lazer arayıcı başlığı sayesinde yüksek vuruş hassasiyetine sahip bulunuyor. MAM-C’nin Cirit füzesi gibi harp başlığı çeşitliliğine de sahip olması sayesinde, ROKETSAN’ın ürün ailesini kullanan TSK, MAM-L ve MAM-C ile farklı hedeflere karşı en etkili olacak alternatifi seçebilme şansına kavuşacak.

MAM-C ile özellikle hafif yapılar, zırhsız kara araçları, radar antenleri, silah mevzileri gibi yumuşak hedeflerin, ayrıca 25 metre çaptan daha geniş alana dağılmış terörist ve düşman askerlerinin imha edilmesi hedefleniyor. MAM-C’nin yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığı hedefe ulaşmasına kısa mesafe kala patlayarak geniş bir sahada etki yaratmasını sağlıyor.

MAM-C’nin üzerindeki kanatçılar, füzenin insansız hava aracından bırakıldıktan sonra hedefine doğru dengeli bir şekilde süzülmesine yardımcı oluyor. MAM-C için 3 farklı lançer geliştirildi. SİHA’ların kanat altlarına tekli, ikili ya da üçlü MAM-C lançeri entegre edilebilecek. MAM-C’nin “silahlı HÜRKUŞ” gibi hafif taarruz uçaklarına da entegre edilmesi düşünülüyor.

MAM-C

- Boy: 80 cm

- Çap: 70 mm

- Ağırlık: 8.5 kg

- Harp başlığı: 2.5 kg

- Menzil: 8 km