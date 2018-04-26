Burhaniye 8 Eylül Stadyumu'nda antrenmanlarını sürdüren Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizme 10 yaşında başladığını ve bu sayede birçok ülkede yarışmalara katıldığını belirtti.

Gezer, ülkesine kazandırdığı madalyalar ile gurur duyduğunu dile getirerek, "10 yaşında atletizme başladım, 4 yıldır uğraşıyorum. Bugüne kadar birçok şampiyonluk elde ettim. Londra'da, Fransa'da, Prag'da koştum. Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak." diye konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Gezer'in hocası Deniz Erenoğlu da Muhsine'nin çok başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Muhsine ile çalışmaya başladığı ilk günden itibaren sporcuda ışık gördüğünü vurgulayan Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Muhsine ile 4 yıldır çalışıyoruz. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 800 metrede altın madalya aldık. 2017'de Prag'da Salon Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduk. Aynı yıl Dubai'de düzenlenen Grand Prix'de 800 ve bin 500 metrede Londra baraj yarışmasında birincilik aldık. Yine 2017'de Londra'da IPC Özel Sporcular Dünya Atletizm Şampiyonası'nda üçüncülük aldık. Bu, Türkiye'ye kazandırdığımız bu branşta ilk madalya. Bunun onuru ayrı bir şey. Yine 2017'de Nottwil'de Dünya Gençler Şampiyonası'nda 400 metrede dünya şampiyonu, uzun atlamada dünya ikinciliği elde ettik. 2018'de en son gittiğimiz Fransa'da Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bin 500 metre dünya şampiyonu oldu. Şimdi hedefimiz olimpiyatlar. İlk önce Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları, bununla beraber birçok olimpiyata katılmak."

Bu arada, günlük antrenmanlarını aksatmayan Gezer, kendisiyle birlikte spor yapan takım arkadaşlarına da örnek oluyor.