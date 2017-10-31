Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem:Mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, mesleki eğitimi "memleket meselesi" olarak gördüklerini belirterek, "Nitelikli insan kaynağını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmanın yolu mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir." dedi.

AA'nın haberine göre Erdem, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Tesisi'nin açılışında, Türkiye'nin son yıllarda mesleki eğitimde önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Mesleki eğitimde atılan adımların sektördeki paydaşlarla iş birliği içinde devam edeceğine dikkati çeken Erdem, nitelikli mesleki eğitimin Türkiye için şart olduğuna değindi.

Erdem, mesleki eğitimi "memleket meselesi" olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden biri de nitelikli insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmanın yolu mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. Hem sektörün arzuladığı iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerimizin istihdamını kolaylaştırmak için son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde gerçekleştirdiğimiz yenilikler, yasa ve yönetmelikler, okullarımızın kalitesinin, öğrencilerimizin bilgi beceri düzeylerinin yükseltilmesine imkan sağlamıştır. Bunu daha yükseğe çıkarmak için hep birlikte gayret ediyoruz."

Mesleki ve teknik eğitimin en önemli bölümünün işbaşı eğitimi olduğuna işaret eden Erdem, bu eğitimde öğrencilerin uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyede bilgiye sahip olmasının amaçlandığını vurguladı.

"MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TANITIM ATAĞI BAŞLATILDI"

Erdem, yeni eğitim öğretim yılında da mesleki ve teknik eğitim alanında birçok yeniliğin uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için sektörle etkili iş birliğini öngören yeni mesleki ve teknik eğitim modeli hayata geçti. Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındı. Öğrencilere beceri ve eğitim staj kapılarını açan işletmelere devlet desteği sağlandı. Ön lisans programlarına geçişte ilave puan uygulamalarına geçildi. Öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı hale getirildi. Meslek lisesi mezunlarının tamamına teknisyen unvanı verildi. Öğrenci programları yenilendi. Mesleki ve teknik eğitimde tanıtım atağı başlatıldı. Her tarafta yeniden mesleki ve teknik eğitime öğrencilerimizin ilgi duyması adına çok önemli programlar yapılmaktadır."

"ARA ELEMAN DEĞİL ARANAN ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ"

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ise Organize Sanayi Bölgesi olarak öğrencilere daha iyi eğitim imkanı sağlamak için sürekli yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Geçen mayısta açılan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye'nin 8. proje okulu olduğunu ifade eden Kütükcü, "Lisemizde temel hedefimiz, her öğrencimizi şehrine ve ülkesine değer katan, üreten nesiller olarak mezun etmek. Bu amaçla hem iyi bir mesleki ve teknik eğitim hem de iş garantisi veriyoruz. Bu lisede ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun sosyal tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, hayırsever iş adamı Mehmet Tuza, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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