Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: 2019 sonuna kadar eğitimde tekli sisteme geçeceğiz

Hakkari'deki temaslarının ardından Yüksekova'ya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
AA'nın haberine göre, bir sınıfta öğrencilerle sırada oturarak dersi dinleyen Bakan Yılmaz, daha sonra Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, eğitimin ülkenin en öncelikli konusu olduğunu ve bu anlamda büyük mesafeler katettiklerini söyledi.
"AMAÇ KALİTELİ EĞİTİM VERMEK"
Hakkari'de eğitim alanında birçok projenin hayata geçirildiğini, ilçelerde de önemli yatırımların yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Amaç kaliteli bir eğitim vermek. Allah nasip ederse 2019 yılı sonuna kadar, Başbakanımızın talimatı var, tekli eğitime geçeceğiz. 77 bin derslik ihtiyacımız varken, bu sayı 58 bine düştü ama şu anda 45 bin derslik yapılıyor. Aradaki fark 13 bin. Ankara'da 10 bin derslik yapılıyor. İstanbul'da 17 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şubat ayında yeniden duyuruya çıkacağız. Yeniden öğretmen alımı yapacağız. Bu alacağımız öğretmenlerin de en çoğunu Doğu ve Güneydoğu illerine atayacağız. Şu anda 78 ilimiz doğalgaz alıyor. 3 ilimiz kalmıştı. Biri de Hakkari'ydi, onun da ihalesi yapıldı. 26 havalimanımız varken şimdi 53'ün üzerinde havalimanımız var."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.