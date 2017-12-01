Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: 2019 sonuna kadar eğitimde tekli sisteme geçeceğiz

Hakkari'deki temaslarının ardından Yüksekova'ya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

AA'nın haberine göre, bir sınıfta öğrencilerle sırada oturarak dersi dinleyen Bakan Yılmaz, daha sonra Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, eğitimin ülkenin en öncelikli konusu olduğunu ve bu anlamda büyük mesafeler katettiklerini söyledi.

"AMAÇ KALİTELİ EĞİTİM VERMEK"

Hakkari'de eğitim alanında birçok projenin hayata geçirildiğini, ilçelerde de önemli yatırımların yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Amaç kaliteli bir eğitim vermek. Allah nasip ederse 2019 yılı sonuna kadar, Başbakanımızın talimatı var, tekli eğitime geçeceğiz. 77 bin derslik ihtiyacımız varken, bu sayı 58 bine düştü ama şu anda 45 bin derslik yapılıyor. Aradaki fark 13 bin. Ankara'da 10 bin derslik yapılıyor. İstanbul'da 17 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şubat ayında yeniden duyuruya çıkacağız. Yeniden öğretmen alımı yapacağız. Bu alacağımız öğretmenlerin de en çoğunu Doğu ve Güneydoğu illerine atayacağız. Şu anda 78 ilimiz doğalgaz alıyor. 3 ilimiz kalmıştı. Biri de Hakkari'ydi, onun da ihalesi yapıldı. 26 havalimanımız varken şimdi 53'ün üzerinde havalimanımız var."