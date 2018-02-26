Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershanenin Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini öngören anlaşmanın imza törenine katılmak için geldiği Kabil'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''Afgan kardeşlerimizin evladı bizim evladımızdır, onların ufacık bir zarar görmesini istemiyoruz. Öğrencilerin ailelerinin bu konuda gönülleri ferah olsun.'' diyen Yılmaz, Maarif Vakfı ile Afganistan'da en kaliteli eğitimi vereceklerini, okul ücretlerinde de yüzde 20 indirim yapacaklarını söyledi.

AA'nın haberine göre, Bakan Yılmaz, mevcut okullar ve yeni yapılacak okullarla birlikte toplam okul sayısının 28'e, öğrenci sayısının da 16 bine çıkacağını bildirdi.

MESLEK OKULLARI AÇILACAK

Afganistan'da yeni teknik ve meslek okulları açacaklarını belirten Yılmaz, erkek ve kız yurtlarının kapasitelerini de artıracaklarını anlattı.

Bakan Yılmaz, ''Veliler, okulların devralınmasından bir yıl sonra yapılan değişiklikleri ve eğitim kalitesini görerek Türkiye devletine teşekkür edecektir.'' diye konuştu.

TİKA'nın Afganistan'da yürüttüğü faaliyetlere de değinen Yılmaz, Ajansın ülke genelinde 335 projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

Kurumun Afganistan'da 100'e yakın okul inşa ettiğine dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin Afganistan'a yardımlarının süreceğini kaydetti.

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