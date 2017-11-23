Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan Öğretmenler Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Öğretmenler Günü mesajında, "Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller' olarak yetiştirecek, birlikte omuz omuza yürüyecek, eğitim adına yaktığımız meşalemizi nesilden nesle aktaracağız." ifadesini kullandı.
AA'nın haberine göre, Bakan Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği ve Öğretmenler Günü olarak kutlanılan anlamlı günde, Türkiye'nin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylerine kadar vatanın her karışında ve yurt dışında vazifelerini hakkıyla ifa eden tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
"BİR HARF ÖĞRETENE KIRK YIL KÖLE OLARAK, KIYMET VEREN KÜLTÜRE SAHİBİZ"
Mesajında öğretmenlere, "Değerli Öğretmenim" diye hitap eden Bakan Yılmaz, eğitim sisteminin asli unsurunun öğretmenler olduğunun altını çizdi.Büyük bir sorumluluk taşıyan öğretmenlerin başka hiçbir meslekle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir mesleğe sahip olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti.
"Sizler bir medeniyeti, bir kültürü inşa eden nesilleri yetiştirmektesiniz. Öğretmen, bir eğitimci, bir rehber, bir mimar, bir sanatkardır. Rehberliğinizle sadece öğrencilerimize değil bu ülkenin geleceğine de şekil veriyorsunuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi 'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.' Kültürümüzde ve bakış açımızda öğretmenlerimiz anne ve babalarımız kadar değerli ve onlar kadar azizdir. Biz, bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olacak kadar öğretmenlere kıymet vermiş bir kültüre sahibiz. Sizler emekli olsanız bile yetiştirdiğiniz, yetişmesine katkıda bulunduğunuz öğrencileriniz vasıtasıyla ülkeye ve topluma hizmet etmeye devam edersiniz."
Öğretmenlerin, öğrencilerin bizi biz yapan değerlere bağlı nesiller olarak yetişmelerinde emeklerini, azimlerini ve tüm çalışmalarını yürekten desteklediğini belirten Yılmaz, "Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller' olarak yetiştirecek, birlikte omuz omuza yürüyecek, eğitim adına yaktığımız meşalemizi nesilden nesle aktaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
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