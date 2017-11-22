Milli Eğitim Bakanı Yılmaz "81 İl 81 İyi Örnek" sergisini gezdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'da "81 İl 81 İyi Örnek" sergisinin açılışını yaparak, sergiyi gezdi.

İHA'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başkent Öğretmen Evi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulların faaliyetlerinin tanıtıldığı "81 İl 81 İyi Örnek" sergisinin açılışına katıldı. Çok sayıda öğretmenin katıldığı sergide öğretmenlerle tek tek tanışıp sohbet eden Bakan Yılmaz, daha sonra sergiyi gezdi.