Milli Eğitim Bakanı Yılmaz başarıyı TIMSS’le anlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grubu’nda milletvekillerine, eğitimde başarı konusunda bir sunum yaptı. Yılmaz, eğitimdeki başarıyı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ile anlattı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, 4’üncü sınıf matematik başarısının 14, fen başarısının 20 puan arttığını kaydeden Yılmaz, Türkiye’nin bu sonuçlarla Fransa ile aynı grupta olduğunu belirtti. Yılmaz, 8’inci sınıf matematik ve fen başarısında artan eğilim görüldüğünü, matematikte 29, fende 60 puan artış sağlandığını ifade etti. 2015 TIMSS fen başarısının bir önceki döneme göre 10 puan artarak 493 olduğunu belirten Yılmaz, “Sıralamalar farklı olsa da Türkiye’nin puanı ile İtalya ve TIMSS ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur” dedi.

Düzenli olarak 4 yıllık dönemlerde gerçekleştirilen söz konusu araştırma, 4’üncü ve 8’inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlıyor.