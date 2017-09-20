Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber'de eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;
(TEOG'un kaldırılması) Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz.
25 yaşına kadar bir sınavdan bir sınava gidiyor. Spor yapabiliyor mu?
Türkiye'nin şu andaki eğitim seviyesi, geçmiş yıllardan çok çok ileridedir.
2002'de yaşam ömrü ortalaması 75.5'ti, şimdi yaş 78'i geçti. Eğitirseniz insanınız daha uzun yaşar. Refahınız artmış, ömrünüz artmış. Peki, niçin bu değişiklik? Hedefimiz büyük.
Daha iyi gideceğiz. Nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilim adamına sahip olmak lazım. 2002'de ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 153 milyar dolar.
Çok net, bana da geliyor, hep değişiklik. Evet ama daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye. Dolayısıyla diyoruz ki, bize güvenin.
Bu yıl sınavı yapmıyoruz. Yerine ne gelecek? Ortaokulda bir şey verilmiyor, liseye hazırlık için, lisede bir şey verilmiyor, üniversiteye hazırlık için. Bu doğrultuda gidiliyor. İlkokulda kalsa dahi birtakım becerileri kazanmış olması lazım. Ortakokulda becerilerini kazanması lazım.
"ALTERNATİFLER GELDİKTEN SONRA BAKANLAR KURULU'NA SUNACAĞIZ"
Sınav mutlaka öğretim programının ayrılmaz bir parçasıdır. Ölçme değerlendirme olmadan evlatlarınızın hangi seviyede olduğunu bilemezsiniz. Bizdeki test olması. Mümkünse a,b,c test usulünden... hepimiz aynı odadayız, farklı dünyalardayız. Aile içi iletişim aksar mı aksar. Kendisi ile barışık olsun. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olabilmek için eğitimin kalitesini artırmak lazım. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Alternatifler bize geldikten sonra Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Ek kısa zamanda velilerimizin önüne bir sonuç çıkaracağız.
Bu yıl ilk defa, sosyal, kültürel, spor faaliyetlerini öğrencilerimizin, kayıt altına alıyoruz.
TEOG'UN ALTERNATİFLERİ
1 milyon 300 bin ortaokul öğrencisi var. Her okul kendi yapsın diyen var. Herkesin mahallesindeki okula alın diyen var. Bazı okullar, tarihi birikimi olanlar, Ankara Fen, İstanbul Erkek Lisesi gibi okullar için Matematik, Fen ve Türkçe ortalamasının 85 üzerinde olması gerekir diyen oluyor. Açık uçlu soru sorun diyen oluyor. Açık uçlu sorulara ne cevap verdiği, notları da ailesine gönderin ki ailesi de değerlendirsin. Bu da bir başka alternatif. Bütün ihtiyaçları göz önüne alarak bir çalışma yapacağız.
Kalkan TEOG bir öncekilerden daha iyiydi. Gelen de TEOG'dan daha iyi olacak. Sadece sınav dikkate alınmıyordu, not ortalaması da alınıyordu. Eskisinden çok daha iyi bir sistemi çalışıyorlar.
"BİR AY İÇİNDE BAKANLAR KURULU'NA SUNARIZ"
Milli Eğitim Bakanlığımız ölçme değerlendirme konusunda Türkiye'nin en uzman kuruluşu. Bakanlar Kuruluna sunacağız. Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, tamamdır denildikten sonra hemen açıklarız.
ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA DEĞİŞİKLİK
AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. Ne zaman olur bilmiyorum.
- ismet yılmaz
- Milli Eğitim Bakanlığı
- TEOG
- lys
- ygs
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Misafir 17 dakika önceEvet doğru eğitim seviyesi berbatlıkta çok çok ileri bir seviyede...00
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Misafir 18 dakika önceegitim.sistemi eskisinden cok cok ondemi bir anda kendimi 50 yadinda biri olarak baska bir ulkede sandim00
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Misafir 18 dakika öncecumhurbaskani demese damdan dusulmeyecekti bu zamana kadar nerdeydik00