Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, "Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının, yarın sona erecek olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eğitimin, milli kültürü yaşatmanın en temel yolu olduğuna işaret eden Yılmaz, gelecek nesillere binlerce yıllık birikimin, kültürün, tarihin, milli ve manevi değerlerin, eğitimle aktarılabileceğini belirtti.

Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapıldığını vurgulayarak, "Bu bilinçle evlatlarımızı, teknolojiye yön verebilen, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz, amacımız; hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARINI KARNEDEN İBARET GÖRMEMELİYİZ"

Öğrencilerin, başarıları kadar iyi bir insan olarak yetişmelerinin önemini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır. Unutmamalıyız ki karne, öğrencimizin değerini, şahsiyetini, kişiliğini ve zeka seviyesini belirleyecek bir gösterge değildir."

Yılmaz, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek adına gösterdikleri azim ve gayretleri için öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacak yeni nesillerin yetişmesinde temel gücün, öğretmenler olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin, ülkenin yarınları olduğunu ve geleceğe yön vereceklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güçlü yarınlarımızın teminatı olan sizlerin, çağımızın tüm yeniliklerine hakim ve yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi, milletimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepinizi azminiz, gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyorum.

Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldiniz. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyor, bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi ve kültürel mekanları, müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyor, iyi tatiller diliyorum. Ayrıca tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı da tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde geçirebileceğimiz nice bayramlar diliyorum."

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