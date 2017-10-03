Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine yapılan yeni düzenlemenin en kısa sürede Bakanlar Kurulu'na sunulup açıklanacağını ifade etti.
İHA'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Yılmaz, TEOG yerine geçecek sınavın analiz yapabilme, kritik düşünebilme yeteneğini kazandıran soruların olması gerektiği konusunda eğitim uzmanlarının fikir birliği halinde olduğunu söyleyerek, açık uçlu soruların eğitimde kalitenin arttırılması için aranan unsurlardan bir tanesi olduğunu belirtti.
TEOG düzenlemesinin en kısa sürede Bakanlar Kurulu'na sunulup açıklanacağını bildiren Yılmaz, "Finlandiya ne yapıyor? Açık uçlu sorulara geçiyor. Klasik olan en iyisidir" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN SİSTEM DEĞİŞTİRİLMİŞ GİBİ ABARTI YAPILMASI DOĞRU DEĞİL"
Sınavın ölçme değerlendirmenin bir bölümü olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Ölçme ve değerlendirme eğitim sisteminin bir bölümüdür. Sınav onun içerisinde bir bölümüdür. Küçücük bir bölümü değiştirirken bütün sistem değiştirilmiş gibi abartı yapılması doğru değil" şeklinde konuştu.
Sınav sistemi değiştirilirken alt yapısının oluşturulması gerektiği konusunda Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu konuda en tecrübeli Bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Sadece Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğümüz var. Başka hiçbir ülkede böyle bir durum yoktur. Biz yeterli tecrübeye sahip, bilgili, çağın ihtiyaçlarını tespit eden, çağdaş bir sistemi evlatlarımıza en kısa zamanda kazandıracağız. Her yaptığımız değişiklik Türkiye'yi çok iyi bir noktaya götürmüştür, bundan sonraki yapacağımız değişikliklerde mutlaka daha iyi noktaya götürecektir. Eğitim bir süreçtir, bir nokta değildir. Bunun güncellenmesi, yenilenmesi, çağın ihtiyaçlarına göre yapılandırılması çağdaş eğitimin gereğidir."
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