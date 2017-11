Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: İyi bir eğitim demokrasinin kökleşmesi demektir

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bitlis programı kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa inşa edilen Saadettin Aka Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı.

AA'nın haberine göre; Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, bugün sadece Tatvan'a 150'ye yakın derslik ve yaklaşık 450 yataklı pansiyon kazandırdıklarını söyledi.

Bitlis'in geçmişten günümüze "eğitime aşık bir şehir" olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gönlü Süphan Dağı kadar yüksek. Bitlis, kanaat önderleri ve yetiştirdiği eğitim neferleriyle, Saadettin amca da onlardan biri, Anadolu'yu aydınlatmıştır. Bu vazifeyi üstlenenlerden biri de peygamber mesleği olan öğretmenlik görevini hakkıyla yerine getiren Saadettin Aka hocamızdır. Tatvan'da öğretmenlik görevine başladı. Yaklaşık 30 yıl sonra da burada emekli oldu. Kültürümüzde 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.' anlayışı vardır. Bu anlayış, eğitime değer katanların baş taçı edilmesi demektir. Bunun en somut örneğini de Aka hocamızda görmekteyiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu okulla hem Aka'nın ismi ölümsüzleşecek hem de okulumuzda yetişen öğrencilerin her biri Aka hocamız gibi şehrine ve insanına hizmet edecektir. Bu vesileyle Aka hocamıza uzun ömür, sağlık ve afiyet diliyorum."

"TÜRKİYE'NİN EĞİTİMİ İYİ BİR NOKTAYA GİDİYOR"

Türkiye'de her şeyin iyiye gittiğini, muhakkak eksikliklerin ve hataların da bulunduğunu anlatan Yılmaz, ancak ülkenin her alanda geçmişe kıyasla sağlık, eğitim, ulaşım, toplu konut, çevre, enerji ve akla gelen her şeyle iyi olduğunu dile getirdi.

Eğitime önem vermenin her şeye önem vermek anlamına geldiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal etmişsiniz demektir. Türkiye'nin eğitimi iyi bir noktaya gidiyor. Aka gibi hocalarımız nice cevherler yetiştirdi. Oktay Sinanoğlu, Allah rahmet eylesin, dünyada en genç profesör olanlarından biri. Türkiye'de okudu, Amerika'ya gitti, liseyi bitirdi. Amerika üniversitelerinde üçüncü sınıftan başladı. Bakın Türkiye'nin lise öğrencisi Amerika'ya gittiğinde üçüncü sınıfta. Dolayısıyla diyor ki 'Türkiye'nin lise mezunu, Amerika'daki üniversiteden bile irfan olarak çok daha öndedir'. Aziz Sancar, Nobel ödüllü. Sancar diyor ki 'Ödülü almamda herkesin çok büyük katkısı var ama Türkiye'de aldığım eğitimin payı çok.' çünkü ilk, orta ve liseyi Mardin'de okudu. Üniversiteyi İstanbul'da okudu, Nobel ödülü aldı."

Eğitimin dün de bugün de iyi olduğuna, yarın daha iyi olacağına işaret eden Yılmaz, "Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir eğitim, aynı zamanda 21. yüzyılın hedefini yakalamaktır. İyi bir eğitim, Türkiye'de demokrasinin kökleşmesi demektir." dedi.

"DOĞUDA ÖĞRETMEN DOLULUK ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE"

Bakan Yılmaz, öğretmenlerin durumuna da değinerek, şunları söyledi:

"Öğretmenler çok sık değişiyor. Öğretmenler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1,5 yıl kalıyordu. Öğretmen 1,5 yıl kalırsa kaliteli eğitim olur mu? Olmaz. Bu nedenle sözleşmeli öğretmeni getirdik. Bir öğretmenin en az 6 yıl kalması, öğrenci ve ailelerini tanıması lazım. Daha doğru bir yönlendirme ve rehberlik yapabilsin diye. Doğu ve Güneydoğu'da öğretmen doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde. Türkiye ilk defa bu rakamlara ulaştı. En az öğretmenimiz Marmara Bölgesi'nde var. En fazla öğretmen ihtiyacımız ise İstanbul'da var. Dolayısıyla bölgeler arasındaki eşitsizliği Doğu ve Güneydoğu'nun lehine olarak giderdik. Bundan sonra bu yolda devam edeceğiz. Türkiye'nin bugünü dünden daha iyi, bundan şüpheniz olmasın. Birliğimizi devam ettirirsek, inşallah bu uygarlık yolunda 80 milyon el ele omuz omuza birlikte yürürsek, Türkiye'nin yarını çok daha aydınlık olacaktır. 2023'ü Türkiye'nin asrı yapacağız. Bu hedeflere de cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde ulaşacağız."

