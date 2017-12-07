Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Meslek liselerinin yönetimini devretmeye hazırız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, mesleki eğitim liselerinin yönetimini meslek kuruluşlarına devretmeye hazır olduklarını bildirdi.
AA'nın haberine göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Yılmaz, okulu gezdikten sonra öğrencilerle bir araya geldi. Okuldaki robotik faaliyetlerini tanıtan öğrenciler Yılmaz'a küçük bir gösteri sundu.
Daha sonra öğrencilere seslenen Yılmaz, Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir okulu ziyaret etmenin onurunu yaşadığını ifade etti.
Ülkeye yapılacak en önemli ve iyi yatırımın eğitim olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'de meslek eğitimi oranı yüzde 43 civarında. Bu rakamla Avrupa Birliği ile aynı seviyedeyiz ancak bunu yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bakınız 2002'de eğitime ayrılan bütçe 10,5 milyar liraydı buna 76 üniversite dahildi. Şu anda bizim sadece meslek eğitimine ayırdığımız kaynak bu yıl 13, 5 milyar lira." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, kaliteli mesleki eğitim vermek için organize sanayi bölgelerine açılan okulları desteklediklerini anımsattı.
STAJYER ÇALIŞTIRAN İŞLETMELERE 230 MİLYON LİRA DESTEK
OSB dışında açılan özel mesleki teknik eğitimin de çok önemli olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Türkiye 2023 hedeflerine ancak ve ancak kaliteli mesleki eğitimle ulaşabilir. Bu amaçla zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık, çıraklık eğitimini zorunlu eğitime aldık. Meslek lisesi mezunlarına teknisyen unvanı veriyoruz. Yine stajer çalıştıran işletmelere devlet desteği veriyoruz. Stajyer çalıştıran işletmelere 250 lirayı devlet olarak biz ödüyoruz. Uygulamanın başladığı şubat ayından itibaren iş verenlere bu kapsamda 239 milyon lira ödedik. Sigorta primlerini devlet olarak biz ödüyoruz.
Ayrıca mesleki eğitim liselerinin yönetimini meslek kuruluşlarına devretmeye hazırız. Artık meslek liselerini biz sadece bakan olarak yönetmek istemiyoruz. Yönetimin içinde ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, belediyeler olsun. Hep beraber Türkiye'nin yarınını daha hayırlı kılalım."
Öğrencilerin atölyelerdeki çalışmalarını da inceleyen Yılmaz'a AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Sarıgözoğlu da eşlik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.