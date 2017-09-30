Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: TEOG kararında erteleme yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerini alacak sistemle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. MEB’in, çalışmalarını 1 ay içinde tamamlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önceki gün basına kapalı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) yapılan Eğitim Meclisi toplantısında özel okul sahip ve yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Edinilen bilgiye göre Yılmaz, TEOG’un kaldırılması kararının 1 yıl ertelenmesinin söz konusu
olup olmadığına ilişkin sorulara, “Sınav bu sene kesin olmayacak, kararımızda erteleme yok” karşılığını verdi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, zaman sıkıntısı yaşadıklarını belirten özel okul sahipleri, bakanlığın TEOG’un yerini alacak
sistemle ilgili ana taslağını ortaya koymasını istedi. Merkezi sınav sistemini eleştiren ve 1 milyon 300 bin öğrencinin strese girmesini yanlış bulan özel okul sahipleri, “Bizler TEOG’un şeklinin değişmesini istiyorduk. TEOG amacından saptı. Önceki SBS sisteminden farklı olarak öğrencinin başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemesi fikri mantıklıydı. Böylece not şişirmelerin de önüne geçilecekti. Ancak öğrenciler merkezi bir sınava hazırlanır gibi yarıştı. Bu yüzden değiştirilmesi gerekiyordu” dedi.
"ÖZEL OKULLAR TOPLU SINAV YAPSIN"
Türkiye’ de yaklaşık 8 bin özel okul bulunuyor. Bunların 2 binini liseler oluşturuyor. Özel okullar, alacakları öğrenciler için yapılacak sınavla ilgili taleplerini şöyle anlattı: “Eğer proje okulları için bir sınav yapılacaksa, çok fazla talep alan yaklaşık 100 özel okul için de ayrı ve ortak bir sınav yapabilme yetkisi bizlere verilsin. Proje okulları için yapılacak sınav seçkin özel okulların kriterlerine uyarsa,bizler de bu sınavı baz alabiliriz. Ne yazık ki çok fazla talep alan bu okulların bir ölçme olmadan seçme yapması çok zor.”
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