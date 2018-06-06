Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanlık bünyesinde ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yapan çalışanları arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna alım yapılacağı duyurusunda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerine 8 Haziran 2018 ile 13 Haziran 2018 tarihleri arasında ön başvurularını yapacaklardır. Ayrıca 22 Haziran 2018 tarihinde adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecektir.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi sınav ilanında belirtilmiştir.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dahil) Sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13/06/2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak, (540 günün hesabında yalnızca resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
5. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
6. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
7. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
9. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
10. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
11. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
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