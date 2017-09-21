Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG'un yerine geçmesi planlanan yeni sistemi yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu'na sunacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG sonrası yeni sisteme ilişkin, "Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, "tamamdır" denildikten sonra hemen açıklarız" demişti. Bakan Yılmaz, üniversiteye giriş sınavında değişiklik olup olmayacağına ilişkin olarak, "Üniversiteye girişi de birden fazla yapın diye programımızda var" açıklamasında bulunmuştu.