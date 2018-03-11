Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıllar boyu ilaç temini için milyonlarca lirayı yurtdışına aktaran Türkiye, hükümetin Sağlıkta Yerlileştirme Projesi’nin hayata geçmesi ile artık kendi ilacını kendi üretebilir hale geldi. Projenin tamamlanan fazlarıyla Türkiye’de, 2017’de tüketilen her 100 kutu ilaçtan yüzde 80’i yerli üretimle imal edildi. Böylece yaklaşık 2.2 milyar lira değerinde ithal ilacın yerli üretimle vatandaşa ulaşması sağlandı.
‘GEREKLİ ALTYAPI VE KAPASİTE VAR’
Seferberliğin en önemli ayaklarından biri olan İlaçta Yerlileştirme Projesi’nin detaylarını paylaşan Yıldırım, Türkiye’nin ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek altyapı ve kapasiteye sahip bulunduğuna dikkati çekti. Türkiye’de mevcut kapasitenin yüzde 65-70’inin kullanıldığını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:
“2017’de ilaca harcadığımız her 100 liranın 45 lirasını ise yerli ilaca harcadık. Proje sonunda Türkiye’de üretilebileceğini öngördüğümüz ilacın değeri 6.1 milyar lira. Daha önce yurtdışına aktarılan bu rakam artık milli ekonomiye akacak. İlaçta cari açığı azaltmak amacıyla 2016’da başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2.2 milyar lira olan 375 ürün 2017’de yerlileştirildi.”
‘HEDEFİMİZ %100 YERLİLEŞMEK’
Gazete Habertürk'ün haberine göre, şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değeri yaklaşık 3 milyar lira olurken, ilaç sayısının ise 577 adede yükseldiğini kaydeden Yıldırım, “Hedefimiz önümüzdeki süreçte ilaçta yüzde 100 yerlileştirmeyi sağlayabilmek. Bu stratejik katkıyla ilaçta ithali sona erdirip imale geçişi sağlayınca dövize bağımlılığımız ortadan kalkacak. Türkiye ayrıca bu adımla yeni istihdamların da kapılarını açmış olacak” diye konuştu.
2017’de ilaca harcanan her 100 liranın 45 lirasının yerli ilaca harcandığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, “Sağlıkta Yerlileştirme Projesi sonunda Türkiye’de üretilebilecek ilacın değeri 6.1 milyar lira” dedi.
‘CESARET İNSANI ZAFERE KARARSIZLIK TEHLİKEYE KORKAKLIK ÖLÜME GÖTÜRÜR’
Yerlileştirme Projesi kapsamında tıbbi görüntüleme cihazlarının da yerlileştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu projenin tüm etapları hayata geçirildiğinde ilaçtaki tasarrufa ilave olarak tıbbi cihazlarını yerlileştirilmesinden 6 milyar lira, aşıda yerlileştirme çalışmasından da yaklaşık 900 milyon lira değerinde kamu maliyesine katkı sağlanacak.
Yavuz Sultan Selim’in, “Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür” sözünü hatırlatan Yıldırım, “Biz Türk milletinden aldığımız cesaretle 15 yıl başımızı hiç aşağıya eğmeden, her yeni proje ile bir adım daha ilerledik. Şimdi basamakları koşar adım çıkıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye istiyorsak yerli ve milli projeler konusunda ufkumuzu geliştirmek zorundayız” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’nin yerlileşme ve millileşme konusunda yapacağı çok iş olduğunu belirten Yıldırım, “Tüm çabalarımız, gelecek nesillere üreten bir Türkiye bırakabilmek ve dışa bağımlılığı en aza indirebilmek için” dedi.
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