SON DAKİKA! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.50'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pentagon'dan yapılan YPG'ye silah desteği açıklamasıyla ilgili konunun da MGK'da görüşüleceği belirtmişti.

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