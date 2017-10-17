Milli insansı robot seri üretime başladı

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Güvenlik görevlisi olarak çalışabilecek bununla ilgili hem Türkiye'den hem dünyadan birçok noktada sipariş ya da ön talep alıyoruz. Robotlarımızın genel olarak talepleri doğrultusunda öncelikle AVM'ler söz konusu bizim için. AVM'lerde bir tezgahtar olarak çalışabilecek, bir tekstil sektörüne girdiği zaman sizi önceden tanımış bir müşterisi olduğunu kabul edersek, sizinle 'Merhaba', 'Hoşgeldiniz' geçen hafta almış olduğunuz bu üründen memnun musunuz? gibi bir ön diyalog anket yoklaması ardından da yeni sezon ürünlerini tanıtacak tezgahtar olarak çalışabilecek robotlarımız şu anda mevcut.