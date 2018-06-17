Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da düzenlenen organizasyona 18 ülkeden 443 sporcu katıldı.

Milli kürekçiler, yarışlarda 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 7 madalya elde etti.

Hafif kilo kadın tek çiftede (LW1x) mücadele eden Mervenur Uslu, birer altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, dümencisiz erkekler dört tek kategorisinde (M4-) Alihan Sungurlu, Utku Kerem Kanıbelli, Derviş Kemal Özdemir ve Bilal Karademir ile altın madalyaya ulaştı.

Erkekler iki tek (M2-) sınıfında Eren Can Aslan ile Gökhan Güven gümüş, Utku Kerem Kanıbelli ile Alihan Sungurlu'nun oluşturduğu ekip ise bronz madalya aldı.

Emre Kubilay Oğuz ile Barış Ertürk'ün yer aldığı genç erkekler iki tek (JM2-) ekibi de 2 gümüş madalya kazandı.