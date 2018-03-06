Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcu, 90 kadın masa tenisçinin yer alacağı turnuvanın eleme grubunda Slovak Barbora Balazova ve 2016 Avrupa Şampiyonası finalinde yendiği Çin asıllı Portekizli Yu Fu ile karşılaşacak.

Melek Hu, eleme grubunu ilk sırada bitirmesi durumunda Ana Tablo'da mücadele etme hakkını kazanacak.