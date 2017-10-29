HT Pazar'dan Mehmet Açar'ın haberi...
İLK YILLAR - TİYATROCULAR DÖNEMİ
Ateşten Gömlek 1923
Yönetmen: Muhsin Ertuğrul
Kurtuluş Savaşı’nı konu alan bu ilk film, aynı zamanda Türk kadın oyuncuların rol aldığı ilk film özelliğini de taşıyor. Bedia Muvahhit Ayşe’yi, Neyyire Neyir ise Kezban’ı canlandırıyor. Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, İzmir’in işgali sırasında eşi ve çocuğu öldürülünce önce İstanbul’a, sonra da Anadolu’ya giden hastabakıcı Ayşe ile Binbaşı İhsan’ın hikâyesini Milli Mücadele ekseninde anlatıyor.
Bir Millet Uyanıyor 1932
Yönetmen: Muhsin Ertuğrul
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Muhsin Ertuğrul, Türk sinemasının öncü yönetmeniydi. Bu filmi de ulusal bir sinema oluşturma misyonuyla çekti. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun eserinden uyarlanan filmde Ertuğrul, vatan hainlerine karşı mücadele eden Kuvayı Milliyeci Yüzbaşı Davut (Ercüment Behzat Lav) ve emir eri Tilki’nin (Selim Naşit) yaşadıklarını anlatıyor.
TRT YAPIMI FİLMLER
Ateşten Günler 1987
Yönetmen: Ziya Öztan
Halide Edip Adıvar’ın eserinden Ziya Öztan tarafından uyarlanan senaryo, I. Dünya Savaşı’nın sonunu, işgal sürecini ve Milli Mücadele’yi anlatıyor. Başrollerinde Zuhal Olcay’la Ahmet Levendoğlu’nun oynadığı, 4 bölümlük televizyon dizisi olarak çekilen “Ateşten Günler”, prodüksiyon kalitesi, senaryosu ve yönetmenliğiyle Türk sinemasının en iyi Milli Mücadele filmlerinden biri.
Kurtuluş 1994
Yönetmen: Ziya Öztan
Türk sinema tarihinin en iyi Milli Mücadele filmi... Senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı, 6 bölümlük dizi olarak gösterilen 360 dakikalık “Kurtuluş”, İnönü Muharebesi’nden Mudanya Mütarekesi’ne kadar uzanan 1.5 yıllık kesiti anlatıyor. Rutkay Aziz’in Atatürk’ü, Savaş Dinçel’in İsmet İnönü’yü oynadığı filmin görkemli savaş sahneleri dijital efektlerin henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde binlerce figüranla çekilmişti.
Cumhuriyet 1998
Yönetmen: Ziya Öztan
“Kurtuluş” dizisinin devamı olarak çekilen 150 dakikalık TRT yapımı bir sinema filmi. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yaşananlarla başlayan film, Cumhuriyet’in kuruluşunu ve ilk yıllarını konu alıyor. Öztan’ın daha önceki iki Milli Mücadele filmi kadar beğenilmeyen film, biraz didaktik bulunmuştu. Ama Cumhuriyet’i eksen alan konulu bir film olarak tarihi değeri yadsınamaz.
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