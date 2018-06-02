Antalya'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve 67 kulüpten 398 sporcunun katıldığı Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası'nda yarışan milli okçu Mete Gazoz, 681 puana ulaşarak, kendisine ait büyükler ve gençler Türkiye rekorunu geliştirdi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Milli sporcumuz Mete Gazoz, 2018 Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası'nda 2x70 metrede 681 puan aldı. Mete, daha önce 678 puanla yine kendisine ait büyükler ve gençler Türkiye rekorunu geliştirdi." diye konuştu.