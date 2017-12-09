Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişine az bir zaman kala bu akşam 2017'nin son Milli piyango çekilişlerinden biri yapılacak. Çekilişi bekleyen vatandaşlar "Milli Piyango saat kaçta çekiliyor?" ve "MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Milli Piyango hakkında detaylar şöyle:

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişi, her ayın 9'unda 19'unda ve 29'unda yapılmaktadır. Milli Piyango çekilişleri, saat 15:00'te başlamaktadır. Milli Piyango'da amorti ve büyük ikramiye ise saat 18:00'da canlı olarak çekilmektedir.

Çekilişler tamamlandığında sonuçlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulur ve çekilişi bekleyen vatandaşlar www.mpi.gov.tr adresinden Milli Piyango sonuçlarını görüntüleyebilir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişlerinin ardından sonuçları görüntülemek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilet sorgulama ekranından biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini görüntüleyebilir.

Bilet sorgulama ekranında ilk olarak "Çekiliş Tarihi" seçilir ve ardından "Bilet Numarası" kutucuğuna bilet numarası yazılır. Son olarak da "Sorgula" butonuna basılır ve bilete ikramiye isabet edip etmediği listelenir.

MİLLİ PİYANGO 29 KASIM BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan numaralar "313622" olarak çekildi. Öte yandan büyük ikramiye olan 2 buçuk milyon TL, çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazanan iller ise şu şekilde tespit edildi;

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