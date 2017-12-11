Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yılbaşına özel olarak yapılan Yılbaşı Özel Çekilişi için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu. Büyük ikramiye hayaliyle bilet alan vatandaşlar, çekilişin yapılacağı yılbaşı gününü büyük heyecanla bekliyor. Öte yandan henüz bilet almamış olan vatandaşlar da "Milli Piyango bileti nasıl alınır?" diye araştırıyor. Peki Milli Piyango bileti nasıl alınır? Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Yılbaşında yapılacak olan Milli Piyango çekilişi için henüz bilet almayan ve bilet almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "Milli Piyango bileti nasıl alınır?" diye araştırıyor.
Milli Piyango bileti almak isteyen vatandaşlar, seyyar Milli Piyango satıcılarından veya yetkili bayilerden Milli Piyango bileti satın alabilir. Öte yandan Milli Piyango biletini internet üzerinden de satın almak mümkündür.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile anlaşması bulunan ve "Sanal Ortam Bayi Ruhsatı" bulunan internet sitelerinden de (Örneğin: Bilyoner, Tuttur, Nesine, Oley ve Misli) Milli Piyango bileti satın alınabilir.
YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, yılbaşında yapılacak olan Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tam 61 milyon lira olarak duyuruldu.
Milli Piyango bilet fiyatları ise şu şekilde;
Tam bilet: 60 TL
Yarım bilet: 30 TL
Çeyrek bilet: 15 TL
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