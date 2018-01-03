Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı. Murat Tokmak'ın 1 Ocak'tan itibaren işe gelmediği belirtildi.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya'ya çıktı.
Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, bir servis personeli olduğu ortaya çıktı.
1 Ocak'ta iş yerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak'ın, büyük ikramiyeyi de Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden tahsil ettiği öğrenildi.
Mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak'tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak'ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.
MURATPAŞA'YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI
Antalya'da 'şanslı ilçe' olarak nitelendirilen Muratpaşa'ya, son 7 yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı.
Muratpaşa'ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor. Muratpaşa Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor.
İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa'yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.
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