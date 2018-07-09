Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleşecek Milli Piyango çekilişi için heyecan başladı. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 29 Haziran tarihli çekilişte Ankara'dan sevk edilen tam bilete çbüyük ikramiye çıkmıştı. Bir kişi 2 milyon 500 bin lira kazanmıştı.

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN ÇAKİLİYOR?

Milli Piyango çekilişi saat 17.00'de başlıyor. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de yapılıyor. Çekilişler www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara Kızılay'daki hizmet binasında yapılacak.

29 HAZİRAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ



2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 460889 200000 TL ikramiye kazanan numaralar 211836 20000 TL ikramiye kazanan numaralar 132512 10000 TL ikramiye kazanan numaralar 363777 453476 5000 TL ikramiye kazanan numaralar 174133 305322 428919 Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 07785 29117 60198 71076 73858 76095

77220 89395 93472 95112 Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 0050 0179 2113 2302 2905 4446

6766 8661 8855 9517 Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 118 331 352 433 615 800

860 877 895 949 Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 07 13 37 40 46 52

56 94 Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 2 8 2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 060889 160889 260889 360889 400889 410889

420889 430889 440889 450889 460089 460189

460289 460389 460489 460589 460689 460789

460809 460819 460829 460839 460849 460859

460869 460879 460880 460881 460882 460883

460884 460885 460886 460887 460888 460899

460989 461889 462889 463889 464889 465889

466889 467889 468889 469889 470889 480889

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