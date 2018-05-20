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Milli Piyango çekiliş sonuçları! Tam 4000000 TL ikramiye verdi... MPİ 19 Mayıs 2018

Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Mayıs'a özel düzenlenen "Milli Piyango" çekiliş sonuçları açıklandı. 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre 4000000 TL ikramiye 4'e bölündü. İşte Mİlli Piyango sonuçları sıraları tam liste...

20.05.2018 - 11:01 | Güncelleme:

19 Mayıs 2018 Milli Piyango İdaresince düzenlenen "Milli Piyango" çekiliş sonuçları açıklandı. Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunu Milli Piyango'da büyük ikramiye dörde bölündü.

19 MAYIS 2018 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ 

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar 
331467
400000 TL ikramiye kazanan numaralar 
106485
40000 TL ikramiye kazanan numaralar 
395508
10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
177775 218093
5000 TL ikramiye kazanan numaralar 
334979 625825 648410
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 
08494 13736 17825 18923 23979 24757
32662 33054 35501 49377 55559 65486
66441 71579 73440 73834 78808 81616
84369 90849
Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 
1774 1865 1937 2811 2887 3911
4973 5138 5272 5299 5609 6505
6570 7839 8662
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 
101 241 301 388 458 600
813 845 861 868 912 976
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 
11 13 29 31 48 54
90
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar 
3 9
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
031467 131467 231467 301467 311467 321467
330467 331067 331167 331267 331367 331407
331417 331427 331437 331447 331457 331460
331461 331462 331463 331464 331465 331466
331468 331469 331477 331487 331497 331567
331667 331767 331867 331967 332467 333467
334467 335467 336467 337467 338467 339467
341467 351467 361467 371467 381467 391467

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