Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği çekiliş öncesinde çekilişin saat kaçta yapılacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında yapılan Milli Piyango çekilişleri, saat 15:00 itibarıyla çekilmeye başlanmaktadır. İlk etapta teselli ikramiyelerinin çekilişi yapılmaktadır ve ardından ikinci bölüme geçilmektedir. İkinci bölümde ise amorti rakamları, 2 milyon 500 bin liralık birinci büyük ikramiye ve 200 bin liralık ikinci büyük ikramiye kazanan numaralar belirlenmektedir.

Milli Piyango'da çekilişlerin tamamlanması ve sonuçların vatandaşlara duyurulması ise saat 18:00 itibarıyla yapılmaktadır. Milli Piynago İdaresi'nin resmi internet sitesinden açıklanan Milli Piyango sonuçları, saat 18:00'den sonra görüntülenebilir. Sonuçların açıklandığı ekranda tam liste ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe bilgisi de yine bu ekranda vatandaşlara duyurulur.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine (www.mpi.gov.tr) giriş yapınız ve ardından "Bilet Numarası" yazan kutucuğa biletinizin numaralarını yazınız.

Son olarak da çekiliş tarihini seçerek "Sorgula" butonuna basınız. Sorgula butonuna bastıktan hemen sonra, biletinize ikramiye isabet edip etmediğine dair bir uyarı alacaksınız.

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