Milli Piyango yılbaşı çekilişi için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi başladı. Günlerdir heyecanla beklenen çekiliş günü geldi çattı ve vatandaşlar çekiliş saatini araştırmaya başladı. Satın aldıkları Milli Piyango biletlerine ikramiye isabet edip etmeyeceğini merakla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde de “Milli Piyango çekilişi saat kaçta?” ve “Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta?” aramalarını arttırdı. İşte 31 Aralık 2017 Milli Piyango çekiliş saati ve Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne dair detaylar.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MPİ) internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada 31 Aralık 2017 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi hakkında aşağıdaki ifadelere yer verildi;
“31 Aralık 2017 (2018 Yılbaşı) Özel Çekilişi, İdaremiz Kızılay Binasında gerçekleştirilecektir.
Amortiler, diğer büyük ikramiyeler ile 61 milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişleri, saat 23:00 – 23:45 arasında yapılacak olup, saat 19:00’dan itibaren değerli basın mensuplarımız da çekilişlerimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.
Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Bu sene yoğun ilgi gören Milli Piyango yılbaşı çekilişi için satışa çıkan biletler hızla tükendi. Gözler, akşam yapılacak çekilişte. Büyük bir heyecanla beklenen çekiliş saat 23:00'da başlayacak.
* 23:00 - 23:05'de 1 kürede 60 TL olan amorti ikramiyesi,
* 23:05 - 23:10'da 7 kürede 500 bin TL,
* 23:10 - 23:15'de 7 kürede 1 milyon TL,
* 23:15 - 23:20'de 7 kürede 2 milyon TL,
* 23:20 - 23:25'de 7 kürede 5 milyon TL,
* 23:25 - 23:30'da 7 kürede 10 milyon TL
ikramiye çekilişi yapılacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürerken, bir yandan da çekilişin hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı da araştırılıyor. Çekiliş heyecanını canlı olarak yaşamak isteyen vatandaşlar, “Milli Piyango çekilişi hangi kanalda?” ve “Milli Piyango çekilişi canlı” aramalarını arttırdı.
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, TRT ve Milli Piyango İdaresi’nin kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aynı zamanda Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısı ile de canlı olarak internetten de izlenebilecek.
Milli Piyango çekilişi canlı yayın frekans bilgileri, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak canlı çekiliş yayınının frekans bilgileri…
Şifresiz ve logosuz canlı yayın frekans bilgileri;
|Uydu
|Türksat 3A
|Frekans
|11624
|Polarizasyon
|Horizontal (Yatay)
|Symbol Rate
|4444
|FEC
|5.Haz
|BW
|6 mhz
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milyonlarca vatandaşın büyük umutla ve heyecanla beklediği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, bu akşam gerçekleştirilecek ve büyük ikramiye dahil olmak üzere birçok ikramiye dağıtılacak. Çekilişi heyecanla bekleyen vatandaşlar, bir yandan da bu akşam yapılacak çekilişteki en büyük ikramiye tutarını merak ediyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Aralık ayı öncesinde yaptığı açıklamada Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye tutarının 61 milyon lira olduğunu duyurmuştu.
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