Milli Piyango'nun 61 milyon liralık yikramiye çekilişinin biletleri satışta! Nimet Abla'ya koştular!

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi 61 milyon lira olan yılbaşı çekilişi biletleri dün (çarşamba) piyasaya çıktı. Habertürk Haber Merkezi'nden Akıncan Abadan'ın haberine göre, İstanbullular soluğu, uğuruna inandığı Eminönü'nde bulunan Nimet Abla aldı.
ADANA DEMİRSPOR TARAFTARLARI EMİNÖNÜ'NDE
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı Adana Demirspor'u desteklemek için İstanbul'a gelen Adanalılar da soluğu Nimet Abla'nın önünde aldı. Adana Belediyesi'nde çalışan Enes Gedik "Maçı izlemeye geldik. Hazır gelmişken de yılbaşı bileti almak için buraya geldik. Nimet Abla'nın uğuruna inanıyorum" dedi. 6 çeyrek bilet alan Gedik " Bu devirde mutlu olmak için para lazım. Biz de şansımızı deniyoruz" diye konuştu.
"SOKAKTA NE KADAR YARDIMA MUHTAÇ İNSAN VARSA..."
Yaşar Demrikaya da, "Beklentim, ailemlemle mutlu bir yıl geçirmek. Çok fakir insan var, onlara da yardım etmek istiyorum. Bana çıkarsa tek başıma yemek istemiyorum, insanları seven biriyim. Sokakta ne kadar yardıma muhtaç insan varsa hepsini bir arada toplayıp dönerli bir imarethane gibi bir şey düşünüyoruz" dedi.
BÜYÜK İKRAMİYENİN DIŞINDA VERİLEN DİĞER İKRAMİYELER NE KADAR?
Milyonlarca insanın hayallerini süsleyen Milli Piyango rekor ikramiye tam olarak 61 milyon lira. Büyük ikramiyenin yanı sıra bir adet 10 milyon lira, bir adet 5 milyon lira, bir adet 2 milyon lira, bir adet 1 milyon lira ve bir adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam ödenecek ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak. Bilet fiyatları artış göstermedi. Tam bilet 60 lira, yarım 30 lira çeyrek ise 15 liradan satışa çıktı.
BU YIL İKRAMİYE ARTIŞI 1 MİLYON TL
Milli Piyango İdaresi verilerine göre, 2017 için 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, bu yıl 1 milyon TL arttı. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30, 2010'da 35, 2011'de 40, 2012'de 45, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti.
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