Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin İstanbul'da değil, Adana'da satıldığı iddia edildi.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin İstanbul, Ordu, Antalya ve KKTC'ye çıktığı açıklandı. Antalya'daki talihli ortaya çıkıp ikramiyesini teslim alırken, diğerleri merak konusu oldu.
DHA'nın haberine göre, Adana'da başbayi olarak 27 yıldır Milli Piyango bileti satan Mehmet Karakuş, İstanbul'a çıktığı açıklanan büyük ikramiye biletini kendisinin sattığını iddia etti.
Bir bankanın Ankara Ulus şubesinden Adana Küçüksaat şubesine 10 bin bilet getirttiğini anlatan Karakuş, şunları söyledi:
"Pazartesi günü bordroyu aldığımda büyük ikramiyeyi benim sattığımı fark ettim. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne durumu bildirdik, 'Bu bilet İstanbul bileti olarak lanse edildi, neden böyle oldu?' diye sorduk. Onlar da bize biletin Adana'ya geldiğine ilişkin bilgilendirme yapacaklarını söyledi ama henüz bir açıklama yapmadılar. İstanbul'a çıktığı söylenen bileti ben sattım. Bayilere kaşeliyorum veya vatandaşlara bilet satıyorum. Şu an biletin kimde olduğunu bilmiyorum. '9790000' numaralı biletten '9800000' numaralı bilete kadar 10 bin bilet sattım. Bunun içinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet de var. Banka Türkiye'de Milli Piyango başbayisidir. Biz de bankanın bayileriyiz. Bize bilet getiriyor. Biz de bunu alıp vatandaşa satıyoruz. 10 bin bilet aldım ve büyük ikramiye bunun içinde. Neden İstanbul bileti olarak yansıtıldı bilemiyorum. Bilet Adana'da satıldı. Biletlerin hepsi Ankara'da basılıyor. Hangi şehre gidiyorsa zaten kupürlerinden belli oluyor nereye gittiği. Bilet bize geliyor ama nasıl İstanbul görünüyor onu anlamadım. Müşteri olarak kime verdiğimi bilmiyorum. Kazanan talihli bizi görürse iyi olur. Görmezse de canı sağ olsun. Allah hayırlı yedirmeyi nasip etsin."
'VATANDAŞLAR BİLETLERİNİ KONTROL ETSİN'
Adana Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş ise şöyle konuştu:
"Büyük ikramiyenin nereye çıktığıyla ilgili bir kargaşa var. Bayilerimiz kontrolleri yaptığında Adana'da satıldığını saptadı. Bayimiz Mehmet Karakuş'un bankaya getirttiği bilete en büyük ikramiye isabet etti. Kayıtlarımız burada. Genel Müdürlükle bunu paylaştık. Resmi yazımız elimizde. Büyük ikramiye, Samsun, KKTC, Antalya ve Adana'da satıldı. Son 10 yılda 4 büyük ikramiye satmıştık, bu 5'inci büyük ikramiye oldu. Herkes biletini kontrol etsin. Şimdiye kadar 5-6 tane teselli ikramiyesi ödedik zaten. Banka başbayilik olarak bayilerimize bilet temin ediyor. Bizim bayimiz de bankadan almış. Bilet satış dekontu var zaten. Mehmet Karakuş'un büyük ikramiyeyi Adana'da sattığı belgelerden anlaşılıyor."
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