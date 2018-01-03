Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde çeyrek biletlere isabet eden 61 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlileri tarafından alındığı bildirildi.



İdareden yapılan yazılı açıklamada, 2018 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin "9794035" numaralı çeyrek biletlere isabet ettiği hatırlatıldı. Talihlilerin, çekiliş sonucunda bu biletlere çıkan büyük ikramiyelerini idareye başvurarak aldığı kaydedildi.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre, büyük ikramiye olan 61 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı ve 4'e bölündü. Büyük ikramiye çıkan iller; Antalya-Merkez, İstanbul-Merkez, Samsun-Merkez, KKTC-Merkez oldu.

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