Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin yaklaşık yüzde 99'u dün akşam itibarıyla tükendi. Satışlar, yılbaşı özel çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Pazar günü sona erecek.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.
Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak.
Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.
Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek.
İKRAMİYELİ BİLETLER 1 YIL İÇİNDE İBRAZ EDİLMELİ
Diğer çekilişlerde olduğu gibi yılbaşı çekilişi de İdarenin internet sayfasından canlı yayınlanacak.
Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:
"Biletlerin İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınması gerekiyor. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanması, ortak bilet alanların birlikte imzalaması önem taşıyor. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekiyor. İkramiye kontrolü en büyük ikramiye numarasından küçüğe doğru yapılmalı. İkramiyeli biletler çekiliş tarihinden itibaren her koşulda bir yıl içinde ibraz edilerek ikramiyesi alınmalı."
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