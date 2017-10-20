Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango için sonuçlar belli oldu. Milli Piyango'nun 19 Ekim tarihli çekilişinde büyük ikramiye olan 2 buçuk milyon TL, tam bilete isabet etti. İşte 19 Ekim tarihli Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçlarını bekleyen yüz binlerce vatandaşlar, bir yandan kazanan numaraları araştırırken bir yandan da Milli Piyango bilet sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Sonuçların açıklandığı ekranda yer alan bilet sorgulama kutucuğuna bilet numarasını yazarak vatandaşlar bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango bilet sorgulama için ilk olarak çekiliş tarihini seçmek ve ardından bilet numarasını belirtilen kutucuğa yazmak yeterlidir. Sorgula butonuyla sorgulama işlemi yapılır ve eğer bilete ikramiye isabet ettiyse, uyarı ekranı gelecektir.

MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE İSABET ETTİ

Büyük ikramiyeyi kazanan il - ilçe: ANKARA - MERKEZ

2 buçuk milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli numaralar: 355461

Milli Piyango çekilişleri bir ay içerisinde 3 kere gerçekleştirilmektedir. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği bilete 2 buçuk milyon TL ikramiye verilmektedir.

Aynı zamanda çekilişte 200 bin TL, 20 bin TL, 10 bin TL, 5 bin TL, 2 bin 500 TL, bin TL, 300 TL, 160 TL, 80 TL, 60 TL ve amorti düzeyinde ikramiye dağıtılmaktadır.

Bu haftanın Milli Piyango çekilişinde amorti numarası 2 ve 7 olarak belirlendi. İşte Milli Piyango'da büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar ve diğer ikramiyeleri kazanan numaralar...

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar (büyük ikramiye)

355461

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

335209

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

267709 318447

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

288482 407002 479820

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

019847 129926 144114 183706 203922 275526

282147 372671 375543 408913

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

005211 019925 021119 026838 035030 040350

055858 056115 065962 071829 075511 082574

086260 093687 095515 104257 111595 113872

122999 124471 125402 130711 132858 134737

135469 143419 143436 158157 160336 166392

168401 183451 193038 195562 199901 201393

204493 205811 207140 208014 208805 209636

212634 221280 223765 229234 231353 236093

255505 256694 257456 264162 265202 267422

272781 278410 289743 294389 301633 304183

306304 308243 314721 325192 326948 328200

328401 331523 332465 332780 334002 336806

360213 360373 367666 385793 396511 401910

412349 415381 421400 428023 428596 430162

433753 433806 433858 437914 440789 447729

452376 455207 458570 459243 468839 468883

469555 489621 490117 496366

300 TL ikramiye kazanan numaralar

003060 004914 005774 005992 007018 008904

010493 011711 018834 020174 020441 020882

027022 027831 030702 032348 033669 034416

035134 035678 035760 036679 037489 044627

045341 051801 052826 055052 055152 058332

063366 065346 065913 070138 072443 096666

097911 103522 105516 112570 113622 115809

120033 120842 122190 122522 131226 133153

135839 138697 138867 142584 142897 143612

153803 154277 159387 166644 170294 177626

183226 185121 185341 187291 203662 204219

204394 204411 209390 210880 214594 215408

217034 217424 218497 220193 223426 223613

224365 224742 233125 241204 244719 247793

249053 250039 251383 254302 256341 256359

259000 261638 263438 268295 282835 286022

288062 288459 299683 300804 303821 305120

307906 308943 312473 314121 317093 320243

323124 323219 325209 328040 332982 339308

365853 367409 372533 373245 373399 376923

382451 387285 394114 394785 396936 399700

402867 405573 405988 407492 409370 414375

417862 420030 426419 427460 428438 431233

441042 443884 456819 465761 472383 474785

475634 475849 479801 480522 496623 496946

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

07882 08512 10582 11298 11923 15050

17496 22150 24571 26562 27647 29231

33205 35536 37313 37431 38622 38814

40099 41036 46530 48546 57696 60540

65862 66336 70763 74181 74826 77623

77993 78340 86061 88200 88455 91575

95052 95333 97444 97853

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

2358 2410 3543 4337 5059 5132

5531 7270 7639 7767 8981 9523

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

011 035 059 320 342 606

651 713 813 915

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

03 15 19 31 33 37

53 79

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 ve 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

055461 155461 255461 305461 315461 325461

335461 345461 350461 351461 352461 353461

354461 355061 355161 355261 355361 355401

355411 355421 355431 355441 355451 355460

355462 355463 355464 355465 355466 355467

355468 355469 355471 355481 355491 355561

355661 355761 355861 355961 356461 357461

358461 359461 365461 375461 385461 395461

455461

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19 Ekim Milli Piyango sonuçları