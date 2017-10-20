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Milli Piyango sonuçları (19 Ekim 2017) Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango sonuçları (19 Ekim 2017)

MPİ tarafından her ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi tamamlandı. İşte 19 Ekim Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

20 Ekim 2017 Cuma, 00:43:08 Güncelleme: 09:10:27

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ay 3 kere çekilişi yapılan Milli Piyango için sonuçlar belli oldu. Milli Piyango'nun 19 Ekim tarihli çekilişinde büyük ikramiye olan 2 buçuk milyon TL, tam bilete isabet etti. İşte 19 Ekim tarihli Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçlarını bekleyen yüz binlerce vatandaşlar, bir yandan kazanan numaraları araştırırken bir yandan da Milli Piyango bilet sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Sonuçların açıklandığı ekranda yer alan bilet sorgulama kutucuğuna bilet numarasını yazarak vatandaşlar bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango bilet sorgulama için ilk olarak çekiliş tarihini seçmek ve ardından bilet numarasını belirtilen kutucuğa yazmak yeterlidir. Sorgula butonuyla sorgulama işlemi yapılır ve eğer bilete ikramiye isabet ettiyse, uyarı ekranı gelecektir.

MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE İSABET ETTİ

Büyük ikramiyeyi kazanan il - ilçe: ANKARA - MERKEZ

2 buçuk milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli numaralar: 355461

Milli Piyango çekilişleri bir ay içerisinde 3 kere gerçekleştirilmektedir. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği bilete 2 buçuk milyon TL ikramiye verilmektedir.

Aynı zamanda çekilişte 200 bin TL, 20 bin TL, 10 bin TL, 5 bin TL, 2 bin 500 TL, bin TL, 300 TL, 160 TL, 80 TL, 60 TL ve amorti düzeyinde ikramiye dağıtılmaktadır.

Bu haftanın Milli Piyango çekilişinde amorti numarası 2 ve 7 olarak belirlendi. İşte Milli Piyango'da büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar ve diğer ikramiyeleri kazanan numaralar...

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar (büyük ikramiye)

355461

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

335209

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

267709  318447

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

288482  407002  479820

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

019847  129926  144114  183706  203922  275526 

282147  372671  375543  408913

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

005211  019925  021119  026838  035030  040350 

055858  056115  065962  071829  075511  082574 

086260  093687  095515  104257  111595  113872 

122999  124471  125402  130711  132858  134737 

135469  143419  143436  158157  160336  166392 

168401  183451  193038  195562  199901  201393 

204493  205811  207140  208014  208805  209636 

212634  221280  223765  229234  231353  236093 

255505  256694  257456  264162  265202  267422 

272781  278410  289743  294389  301633  304183 

306304  308243  314721  325192  326948  328200 

328401  331523  332465  332780  334002  336806 

360213  360373  367666  385793  396511  401910 

412349  415381  421400  428023  428596  430162 

433753  433806  433858  437914  440789  447729 

452376  455207  458570  459243  468839  468883 

469555  489621  490117  496366

300 TL ikramiye kazanan numaralar

003060  004914  005774  005992  007018  008904 

010493  011711  018834  020174  020441  020882 

027022  027831  030702  032348  033669  034416 

035134  035678  035760  036679  037489  044627 

045341  051801  052826  055052  055152  058332 

063366  065346  065913  070138  072443  096666 

097911  103522  105516  112570  113622  115809 

120033  120842  122190  122522  131226  133153 

135839  138697  138867  142584  142897  143612 

153803  154277  159387  166644  170294  177626 

183226  185121  185341  187291  203662  204219 

204394  204411  209390  210880  214594  215408 

217034  217424  218497  220193  223426  223613 

224365  224742  233125  241204  244719  247793 

249053  250039  251383  254302  256341  256359 

259000  261638  263438  268295  282835  286022 

288062  288459  299683  300804  303821  305120 

307906  308943  312473  314121  317093  320243 

323124  323219  325209  328040  332982  339308 

365853  367409  372533  373245  373399  376923 

382451  387285  394114  394785  396936  399700 

402867  405573  405988  407492  409370  414375 

417862  420030  426419  427460  428438  431233 

441042  443884  456819  465761  472383  474785 

475634  475849  479801  480522  496623  496946 

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

07882    08512    10582    11298    11923    15050   

17496    22150    24571    26562    27647    29231   

33205    35536    37313    37431    38622    38814   

40099    41036    46530    48546    57696    60540   

65862    66336    70763    74181    74826    77623   

77993    78340    86061    88200    88455    91575   

95052    95333    97444    97853

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

2358      2410      3543      4337      5059      5132     

5531      7270      7639      7767      8981      9523     

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

011         035         059         320         342         606        

651         713         813         915

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

03           15           19           31           33           37          

53           79

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 ve 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

055461  155461  255461  305461  315461  325461 

335461  345461  350461  351461  352461  353461 

354461  355061  355161  355261  355361  355401 

355411  355421  355431  355441  355451  355460 

355462  355463  355464  355465  355466  355467 

355468  355469  355471  355481  355491  355561 

355661  355761  355861  355961  356461  357461 

358461  359461  365461  375461  385461  395461 

455461

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