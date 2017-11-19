Milli Piyango sonuçları – 19 Kasım MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ay 3 kere çekilen Milli Piyango’da 19 Kasım tarihli çekilişler tamamlandı. Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Kızılay hizmet binasında gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. İşte bu haftanın Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.
Milli Piyango çekilişlerini büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar, büyük ikramiye hayali kurarken bir yandan da bilet sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. Milli Piyango biletine ikramiye isabet edip etmediğini araştıran vatandaşlar, internet üzerinde de “Milli Piyango bilet sorgulama" ve “MPİ bilet sorgulama" aramalarını yapıyor.
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için www.mpi.gov.tr adresinde yer alan sonuç sayfasından çekiliş tarihi seçerek ve bilet numarası yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Böylece sistem, biletinize ikramiye isabet edip etmediğini karşınıza çıkaracaktır.
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Milli Piyango çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından her ay 3 kere yapılmaktadır. Her ayın 9’unda, 19’unda ve 29’unda yapılan Milli Piyango çekilişlerinde 2 milyon liralık büyük ikramiye ve bu ikramiyeden hariç olarak özel ikramiyeler verilmektedir.
İşte 19 Kasım 2017 tarihli Milli Piyango sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri;
Büyük ikramiye 2500000 TL kazanan numaralar
430697
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
075042
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
090759 493942
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
216376 381461 435604
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
113579 128047 130976 258511 292956 322944
349802 443951 486402 489663
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
004757 008557 020947 025425 027634 031022
042152 045664 048342 057273 060480 069317
079252 082777 102415 112145 113048 114943
123713 142415 149102 165868 180541 181825
183071 190371 196028 196247 197045 197063
202103 203447 205560 208124 211624 212445
218234 223909 230482 232872 233357 237852
238149 244988 248674 250083 252552 253288
258220 272965 273298 275992 277157 282980
287691 291043 299896 305241 310176 312530
313019 315884 318426 325332 326756 327788
349936 355331 366200 377911 378405 380220
381801 383345 386433 390037 398955 402073
424809 425285 425538 425865 429756 430649
432367 433658 435317 440073 450209 457676
458193 461287 461678 462347 469569 472782
478021 478587 480964 486403
300 TL ikramiye kazanan numaralar
001518 002185 003559 006602 007137 012142
015068 015733 016224 023267 029248 033985
041504 043121 056632 062947 064058 065457
066725 066935 072362 075986 080419 080951
086267 089448 092752 095241 095529 096948
097847 099660 102301 103450 103990 105834
111093 111340 113523 117117 119266 122591
123771 131129 136861 142931 143264 146260
146738 156259 157649 161054 164082 164245
166705 171563 171712 172118 173181 173718
174727 181961 182258 183205 185051 185883
186581 188343 192031 201868 202117 203276
205167 208221 208420 211163 220472 221390
225115 234233 238631 239223 241303 246478
255858 260186 267503 277309 279678 280248
280314 286587 286620 288302 289919 292088
296271 296449 298165 311427 311821 313510
321927 323229 325044 330431 333784 334261
339224 341090 344170 351650 351681 352475
357199 358376 361065 366576 380235 380808
388019 392270 395469 401689 404195 405448
408498 415801 419929 429589 439868 440008
440429 441849 447395 448896 450029 453647
453650 462257 473426 476228 482721 486920
488259 489558 493221 497304 497767 499707
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
04389 08113 10543 11882 12547 13061
13229 18481 19116 21456 25217 26278
28126 28295 32167 32607 35225 40658
40790 41530 44960 51424 52054 52337
54338 55916 60296 62934 69237 70731
71425 73615 76551 78207 80369 84163
94538 95913 96610 98843
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0053 0116 0228 0743 1678 2359
2857 3678 8297 9721 9731 9987
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
173 198 254 258 423 515
540 684 860 966
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
07 43 51 52 57 72
79 99
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 ve 6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
030697 130697 230697 330697 400697 410697
420697 430097 430197 430297 430397 430497
430597 430607 430617 430627 430637 430647
430657 430667 430677 430687 430690 430691
430692 430693 430694 430695 430696 430698
430699 430797 430897 430997 431697 432697
433697 434697 435697 436697 437697 438697
439697 440697 450697 460697 470697 480697
490697
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