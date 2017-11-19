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Milli Piyango sonuçları – 19 Kasım MPİ bilet sorgulama

Vatandaşların büyük heyecanla beklediği Milli Piyango sonuçları, yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar "MPİ bilet sorgulama" ve "Milli Piyango sonuçları" aramalarını internet üzerinde yapmaya başladı. İşte 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

19.11.2017 - 19:30 | Güncelleme:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ay 3 kere çekilen Milli Piyango’da 19 Kasım tarihli çekilişler tamamlandı. Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Kızılay hizmet binasında gerçekleştirilen Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. İşte bu haftanın Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA – MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango çekilişlerini büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar, büyük ikramiye hayali kurarken bir yandan da bilet sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. Milli Piyango biletine ikramiye isabet edip etmediğini araştıran vatandaşlar, internet üzerinde de “Milli Piyango bilet sorgulama" ve “MPİ bilet sorgulama" aramalarını yapıyor.

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için www.mpi.gov.tr adresinde yer alan sonuç sayfasından çekiliş tarihi seçerek ve bilet numarası yazarak sorgulama yapabilirsiniz. Böylece sistem, biletinize ikramiye isabet edip etmediğini karşınıza çıkaracaktır.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından her ay 3 kere yapılmaktadır. Her ayın 9’unda, 19’unda ve 29’unda yapılan Milli Piyango çekilişlerinde 2 milyon liralık büyük ikramiye ve bu ikramiyeden hariç olarak özel ikramiyeler verilmektedir.

İşte 19 Kasım 2017 tarihli Milli Piyango sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri;

Büyük ikramiye 2500000 TL kazanan numaralar

430697

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

075042

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

090759  493942

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

216376  381461  435604

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

113579  128047  130976  258511  292956  322944 

349802  443951  486402  489663

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

004757  008557  020947  025425  027634  031022 

042152  045664  048342  057273  060480  069317 

079252  082777  102415  112145  113048  114943 

123713  142415  149102  165868  180541  181825 

183071  190371  196028  196247  197045  197063 

202103  203447  205560  208124  211624  212445 

218234  223909  230482  232872  233357  237852 

238149  244988  248674  250083  252552  253288 

258220  272965  273298  275992  277157  282980 

287691  291043  299896  305241  310176  312530 

313019  315884  318426  325332  326756  327788 

349936  355331  366200  377911  378405  380220 

381801  383345  386433  390037  398955  402073 

424809  425285  425538  425865  429756  430649 

432367  433658  435317  440073  450209  457676 

458193  461287  461678  462347  469569  472782 

478021  478587  480964  486403

300 TL ikramiye kazanan numaralar

001518  002185  003559  006602  007137  012142 

015068  015733  016224  023267  029248  033985 

041504  043121  056632  062947  064058  065457 

066725  066935  072362  075986  080419  080951 

086267  089448  092752  095241  095529  096948 

097847  099660  102301  103450  103990  105834 

111093  111340  113523  117117  119266  122591 

123771  131129  136861  142931  143264  146260 

146738  156259  157649  161054  164082  164245 

166705  171563  171712  172118  173181  173718 

174727  181961  182258  183205  185051  185883 

186581  188343  192031  201868  202117  203276 

205167  208221  208420  211163  220472  221390 

225115  234233  238631  239223  241303  246478 

255858  260186  267503  277309  279678  280248 

280314  286587  286620  288302  289919  292088 

296271  296449  298165  311427  311821  313510 

321927  323229  325044  330431  333784  334261 

339224  341090  344170  351650  351681  352475 

357199  358376  361065  366576  380235  380808 

388019  392270  395469  401689  404195  405448 

408498  415801  419929  429589  439868  440008 

440429  441849  447395  448896  450029  453647 

453650  462257  473426  476228  482721  486920 

488259  489558  493221  497304  497767  499707 

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

04389    08113    10543    11882    12547    13061   

13229    18481    19116    21456    25217    26278   

28126    28295    32167    32607    35225    40658   

40790    41530    44960    51424    52054    52337   

54338    55916    60296    62934    69237    70731   

71425    73615    76551    78207    80369    84163   

94538    95913    96610    98843

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0053      0116      0228       0743      1678      2359     

2857      3678      8297       9721      9731      9987     

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

173         198         254         258         423         515        

540         684         860         966

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07           43           51           52           57           72          

79           99

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 ve 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

030697  130697  230697  330697  400697  410697 

420697  430097  430197  430297  430397  430497 

430597  430607  430617  430627  430637  430647 

430657  430667  430677  430687  430690  430691 

430692  430693  430694  430695  430696  430698 

430699  430797  430897  430997  431697  432697 

433697  434697  435697  436697  437697  438697 

439697  440697  450697  460697  470697  480697 

490697

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