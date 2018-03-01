Milli Piyango sonuçları, dün gerçekleştirilen çekilişler sonrasında belli oldu. Yapılan çekilişlerin ardından büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ve diğer ikramiyeleri kazanan numaralar belirlendi ve vatandaşlara duyuruldu. İşte 28 Şubat 2018 tarihli Milli Piyango sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 28 ŞUBAT 2018

Milli Piyango'nun 28 Şubat 2018 tarihli çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara "328168" olarak belirlendi ve daha sonrasında büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği tespit edildi.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin biletlerini İstanbul, Aydın, Gaziantep ve Muğla'dan satın aldıkları tespit edildi.

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

328168

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

336917

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

465425 493953

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

233862 240128 319362

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

017818 058451 073480 079417 213323 214556

261914 355375 358220 367775

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

013424 014096 015330 017478 023346 034012

035425 040577 043785 048497 060217 074915

074991 076195 079115 087718 089269 090193

099586 101375 104030 104187 106581 122085

127827 134074 140056 142377 144228 146910

151815 154879 158147 166584 185164 188056

191097 194832 205561 206971 208851 209000

228272 234782 236109 240115 245033 246338

249487 264334 265413 271656 272357 275616

280105 283811 289942 297527 302131 305175

311311 311775 314548 321411 321866 322723

325143 327830 327949 331971 333829 335739

340962 341104 344095 352105 366562 367156

370042 372741 375796 387508 390642 395980

402471 417182 420962 427185 428162 432448

448446 458945 468854 483983 489681 491257

496602 496748 499652 499917

300 TL ikramiye kazanan numaralar

005595 008165 010808 013422 013470 017535

027242 027298 033672 033848 034464 035642

044951 047230 064526 066827 070621 074151

075641 077361 083123 089672 097777 099866

102939 110250 111328 115956 116702 117858

119054 119433 119520 121581 152256 156923

159166 163522 168993 171135 172595 173921

182667 189809 195035 195404 203671 204955

205663 211472 211935 212889 213634 217011

218861 223969 225122 225566 227157 228077

228988 231292 233439 236000 238211 242347

246179 246312 255698 259044 262974 263683

265657 271809 281182 282627 285001 286255

286326 289543 289782 291779 294010 296010

297500 297549 299959 300169 300401 305568

305933 309706 314972 315145 315324 315808

318072 321405 325441 326916 331493 334497

335861 337560 342446 344052 345697 349902

352882 354852 356379 356474 357136 361001

363932 364701 365613 368227 372452 375167

388982 394817 397602 397934 412418 413982

419619 419725 420794 426258 431288 439416

443548 444225 445775 450616 454696 455967

457789 457930 467925 471733 471845 472430

474369 478751 484964 488320 492883 497126

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

11690 12791 14455 14643 16908 17435

17554 18583 19022 19991 20090 22224

24898 25505 27646 30841 32279 36522

38100 41301 44183 53428 54283 55560

57031 57464 58223 60566 63029 63595

70737 75972 76514 80578 81622 85432

90886 94547 95401 99009

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0078 0239 2614 4515 5183 5496

5576 5720 8504 8604 8721 9504

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

021 125 164 190 542 565

577 617 789 862

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

05 22 31 49 52 71

79 96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

028168 128168 228168 308168 318168 320168

321168 322168 323168 324168 325168 326168

327168 328068 328108 328118 328128 328138

328148 328158 328160 328161 328162 328163

328164 328165 328166 328167 328169 328178

328188 328198 328268 328368 328468 328568

328668 328768 328868 328968 329168 338168

348168 358168 368168 378168 388168 398168

428168

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. Bilindiği üzere bilet sorgulama işlemiyle birlikte vatandaşlar biletine ikramiye isabet edip etmediğini kolayca tespit edebiliyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine (www.mpi.gov.tr) giriş yapınız ve ardından "Bilet Numarası" yazan kutucuğa biletinizin numaralarını yazınız. Son olarak da çekiliş tarihini seçerek "Sorgula" butonuna basınız. Sorgula butonuna bastıktan hemen sonra, biletinize ikramiye isabet edip etmediğine dair bir uyarı alacaksınız.

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