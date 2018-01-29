Milli Piyango sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. Yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği çekiliş sonrasında büyük ikramiye olan 3 milyon lirayı kazanan numara belli oldu. İşte 29 Ocak Milli Piyango sonuçları ve detaylar.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişleri, vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor.
Milli Piyango 29 Ocak 2018 çekilişi için de heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişi sonrasında sonuçlar belli oldu. İşte 29 Ocak 2018 tarihli Milli Piyango sonuçları...
Milli Piyango sonuçlarına göre, 3 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan şehirler ise şu şekilde: Ankara, Ankara, İstanbul, İstanbul
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango sonuçları için bekleyişte olan vatandaşlar, bir yandan da Milli Piyango bilet sorgulama işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. Bilindiği üzere bilet sorgulama işlemiyle birlikte vatandaşlar biletine ikramiye isabet edip etmediğini kolayca tespit edebiliyor.
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine (www.mpi.gov.tr) giriş yapınız ve ardından "Bilet Numarası" yazan kutucuğa biletinizin numaralarını yazınız.
Son olarak da çekiliş tarihini seçerek "Sorgula" butonuna basınız. Sorgula butonuna bastıktan hemen sonra, biletinize ikramiye isabet edip etmediğine dair bir uyarı alacaksınız.
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