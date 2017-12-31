Milli Piyango sonuçları için milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonrasında büyük ikramiye olan 61 milyon TL'nin isabet ettiği bilet rakamı 9794035 olarak belirlendi. İşte Milli Piyango sonuçları ve ikramiye bilgileri.
31 ARALIK YILBAŞI MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
61 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR: 9794035
Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 61 milyon TL isabet eden iller şu şekilde tespit edildi: KKTC, SAMSUN, ANTALYA, İSTANBUL
İşte Milli Piyango'da 60 TL amorti, 500 bin lira, 1 milyon lira, 2 milyon lira, 5 milyon lira ve 10 milyon lira ikramiye kazanan numaralar;
60 TL amorti ikramiye kazanan numaralar: 4 ve 6
500.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 4136086
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 8757022
2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 9201621
5.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2551923
10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 0798081
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişler sonrasında büyük ikramiye olan 61 milyon TL, çeyrek bilete isabet etti ve ikramiye dörde bölündü. Büyük ikramiyeyi kazanan şehirler ise KKTC, SAMSUN, ANTALYA ve İSTANBUL olarak tespit edildi.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için binlerce vatandaşlar araştırması başladı. Biletine ikramiye isabet edip etmediğini görüntülemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "Milli Piyango bilet sorgulama" aramasını arttırdı. Peki Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için aşağıdaki bağlantı yoluyla bilet sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bilet numarasını yer alan kutucuğa yazarak ve çekiliş tarihini seçerek biletinize ikramiye edip etmediğinizi görüntüleyebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE ÖDEMESİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ikramiye kazanan vatandaşlar kazandıkları ikramiyeyi nereden tahsil edebileceğini araştırmaya başladı. Milli Piyango ikramiyesini tahsil etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "Milli Piyango ikramiyesi nereden alınır?" aramasını yapıyor.
Milli Piyango ikramiyelerinin tahsil birimleri, ikramiyenin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
MİLLİ PİYANGO'DA BİLİNMESİ GEREKENLER
1- Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için biletin; çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve küpür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir.
2- Kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edinmiş, ödendi damgası sığacak kadar parçası kopmuş biletlere ikramiye ödenmez.
3- Bir bilete birden fazla ikramiye isabet etmesi halinde miktarca büyük olan ikramiye ödenir.
4- Mükerrer (birden fazla) ikramiye isabet eden ve bayi ödeme yetkisini aşan (1.000 TL'den yukarı) ikramiyeli biletlere; bayilerde ödendi damgası basılmış veya ödendi damgası silinmiş ise, bayi ödeme yetkisini aşan miktardaki ikramiye ödenmez.
5- Biletlerin ikramiye ödeme süresi bir yıldır.
6- Bilet fiyatlarına KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) dahildir.
7- İş bu akidden doğacak ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8- Bilet satın alan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.
9- 18 yaşından küçüklere bilet satılamaz.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE PLANI
|İkramiye Adedi
|İkramiye Miktarı (TL)
|İkramiye Tutarı (TL)
|1
|61.000.000
|61.000.000
|1
|10.000.000
|10.000.000
|1
|5.000.000
|5.000.000
|1
|2.000.000
|2.000.000
|1
|1.000.000
|1.000.000
|1
|500.000
|500.000
|20
|100.000
|2.000.000
|30
|50.000
|1.500.000
|50
|10.000
|500.000
|100
|5.000
|500.000
|200
|3.000
|600.000
|300
|2.000
|600.000
|500
|1.000
|500.000
|1.000
|500
|500.000
|8.000
|400
|3.200.000
|40.000
|300
|12.000.000
|200.000
|200
|40.000.000
|700.000
|120
|84.000.000
|2.000.000
|60
|120.000.000
|63 Teselli İkramiyesi
|61.000
|3.843.000
|2.950.269
|349.243.200
YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE TOPLAM NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtıldı.
Yeni yıla yeni umutlarla giren vatandaşlar ikramiyeleri dikkatle takip ediyor... Bilet sahiplerinin 2 milyonunun biletine amorti ikramiyesi verilecek.. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira tutarındaki ikramiye verilecek. Tüm bunlar toplandığında 2018 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılmış olacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.
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