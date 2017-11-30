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Milli Piyango sonuçları - MPİ bilet sorgulama (29 Kasım)

Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'da bu ayın son çekilişi gerçekleştirildi. Peki Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilir? MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango sonuçları ve detaylar...

30.11.2017 - 10:01 | Güncelleme:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ay 3 kere çekilen Milli Piyango'da bu ayın son çekilişi dün gerçekleştirildi. Yapılan çekilişin ardından büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Peki Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (29 KASIM)

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay hizmet binasında gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan numaralar "313622" olarak çekildi. Öte yandan büyük ikramiye olan 2 buçuk milyon TL, çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazanan iller ise şu şekilde tespit edildi;

ANKARA, İSTANBUL, İSTANBUL, İZMİR

MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşam sona erdi ve Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar Milli Piyango bilet sorgulama işleminin de nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

MPİ bilet sorgulama ekranı için ilk olarak www.millipiyango.gov.tr adresine giriniz. Daha sonrasında çekiliş tarihini belirtilen alandan seçiniz ve bilet numaranızı altındaki kutucuğa yazarak "Sorgula" butonuna basınız.

Butona bastıktan sonra sistem otomatik olarak biletinize bir ikramiye isabet edip etmediğini karşınıza çıkaracak. Eğer biletinizde bir ikramiye bulunuyorsa size ekranda uyarı olarak gösterilecektir.

MİLLİ PİYANGO'DA İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTE

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

313622

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

450228

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

021740  205870

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

032544  083666  415028

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

001714  042913  045910  198820  253379  276102 

363642  392077  413350  489576

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

004153  016024  016035  024245  031514  036668 

041316  045268  048755  050821  053564  066476 

070759  092814  107540  107910  107970  109557 

117016  122090  123412  137358  141701  146995 

149154  153377  156286  157068  162853  164273 

164948  174063  177360  177556  218252  223527 

223696  225092  227213  228912  234804  236594 

239435  246835  248939  251335  267089  267527 

269379  270863  277299  281187  283618  285155 

285206  288588  292829  302925  311194  314887 

317066  318169  320032  320520  322107  322356 

323089  327371  329734  338546  344731  348438 

350639  354919  356849  359854  360629  363929 

367121  382538  388304  391237  416079  417321 

417673  422529  428203  429627  443061  446442 

446575  450022  456834  460422  461441  467478 

472757  474172  478955  491916

300 TL ikramiye kazanan numaralar

004126  005346  005760  007181  014102  017525 

019211  020074  020897  023568  025916  028693 

029717  034407  034540  034877  035929  036316 

054016  054022  054777  062216  069684  077686 

080264  086350  092749  094620  096973  108109 

110905  120808  122006  122488  124581  127904 

128227  129626  129779  136593  140269  142499 

151615  155104  155607  159154  159262  162317 

164577  168163  169000  174890  180606  190280 

194221  195022  195351  198077  206197  206415 

209180  210021  211300  211803  214373  215632 

216773  221777  223814  233379  236677  237319 

247181  251217  251301  251893  255040  256368 

262555  264568  272518  273628  274677  275060 

280414  281952  284562  286118  287567  289853 

295049  295771  301874  302518  316275  320306 

325031  325981  326017  326256  335412  338866 

341176  341330  341740  342228  344297  347909 

349144  354371  359055  361510  362274  362355 

375880  381333  384960  386292  386404  387211 

388474  392612  398843  400295  405467  412490 

413607  421679  423785  426386  436279  436974 

440943  444459  445378  449512  449812  457294 

458648  466985  470913  472209  473375  476252 

486553  486587  491675  492583  495153  495407 

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

01407    02200    03101    03328    05227    10813   

12796    14933    18896    20670    24488    25580   

26072    27522    33789    35389    37947    38246   

41089    49443    49829    50653    51401    53828   

55814    58352    58581    60193    68255    68914   

71455    76374    76874    77234    84019    84117   

85478    89251    90800    93256

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0516      1032      1657      2258      2377      3653     

5256      6090      7906      7967      8075      8671     

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

156         189         316         328         407         440        

645         696         790         914

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

21           41           46           56           58           59          

73           93

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0             6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

013622  113622  213622  303622  310622  311622 

312622  313022  313122  313222  313322  313422 

313522  313602  313612  313620  313621  313623 

313624  313625  313626  313627  313628  313629 

313632  313642  313652  313662  313672  313682 

313692  313722  313822  313922  314622  315622 

316622  317622  318622  319622  323622  333622 

343622  353622  363622  373622  383622  393622 

413622

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