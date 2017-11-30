Milli Piyango sonuçları - MPİ bilet sorgulama (29 Kasım)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her ay 3 kere çekilen Milli Piyango'da bu ayın son çekilişi dün gerçekleştirildi. Yapılan çekilişin ardından büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Peki Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay hizmet binasında gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan numaralar "313622" olarak çekildi. Öte yandan büyük ikramiye olan 2 buçuk milyon TL, çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazanan iller ise şu şekilde tespit edildi;
ANKARA, İSTANBUL, İSTANBUL, İZMİR
MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır?
Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşam sona erdi ve Milli Piyango çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar Milli Piyango bilet sorgulama işleminin de nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.
MPİ bilet sorgulama ekranı için ilk olarak www.millipiyango.gov.tr adresine giriniz. Daha sonrasında çekiliş tarihini belirtilen alandan seçiniz ve bilet numaranızı altındaki kutucuğa yazarak "Sorgula" butonuna basınız.
Butona bastıktan sonra sistem otomatik olarak biletinize bir ikramiye isabet edip etmediğini karşınıza çıkaracak. Eğer biletinizde bir ikramiye bulunuyorsa size ekranda uyarı olarak gösterilecektir.
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
313622
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
450228
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
021740 205870
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
032544 083666 415028
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
001714 042913 045910 198820 253379 276102
363642 392077 413350 489576
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
004153 016024 016035 024245 031514 036668
041316 045268 048755 050821 053564 066476
070759 092814 107540 107910 107970 109557
117016 122090 123412 137358 141701 146995
149154 153377 156286 157068 162853 164273
164948 174063 177360 177556 218252 223527
223696 225092 227213 228912 234804 236594
239435 246835 248939 251335 267089 267527
269379 270863 277299 281187 283618 285155
285206 288588 292829 302925 311194 314887
317066 318169 320032 320520 322107 322356
323089 327371 329734 338546 344731 348438
350639 354919 356849 359854 360629 363929
367121 382538 388304 391237 416079 417321
417673 422529 428203 429627 443061 446442
446575 450022 456834 460422 461441 467478
472757 474172 478955 491916
300 TL ikramiye kazanan numaralar
004126 005346 005760 007181 014102 017525
019211 020074 020897 023568 025916 028693
029717 034407 034540 034877 035929 036316
054016 054022 054777 062216 069684 077686
080264 086350 092749 094620 096973 108109
110905 120808 122006 122488 124581 127904
128227 129626 129779 136593 140269 142499
151615 155104 155607 159154 159262 162317
164577 168163 169000 174890 180606 190280
194221 195022 195351 198077 206197 206415
209180 210021 211300 211803 214373 215632
216773 221777 223814 233379 236677 237319
247181 251217 251301 251893 255040 256368
262555 264568 272518 273628 274677 275060
280414 281952 284562 286118 287567 289853
295049 295771 301874 302518 316275 320306
325031 325981 326017 326256 335412 338866
341176 341330 341740 342228 344297 347909
349144 354371 359055 361510 362274 362355
375880 381333 384960 386292 386404 387211
388474 392612 398843 400295 405467 412490
413607 421679 423785 426386 436279 436974
440943 444459 445378 449512 449812 457294
458648 466985 470913 472209 473375 476252
486553 486587 491675 492583 495153 495407
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
01407 02200 03101 03328 05227 10813
12796 14933 18896 20670 24488 25580
26072 27522 33789 35389 37947 38246
41089 49443 49829 50653 51401 53828
55814 58352 58581 60193 68255 68914
71455 76374 76874 77234 84019 84117
85478 89251 90800 93256
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0516 1032 1657 2258 2377 3653
5256 6090 7906 7967 8075 8671
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
156 189 316 328 407 440
645 696 790 914
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
21 41 46 56 58 59
73 93
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
013622 113622 213622 303622 310622 311622
312622 313022 313122 313222 313322 313422
313522 313602 313612 313620 313621 313623
313624 313625 313626 313627 313628 313629
313632 313642 313652 313662 313672 313682
313692 313722 313822 313922 314622 315622
316622 317622 318622 319622 323622 333622
343622 353622 363622 373622 383622 393622
413622
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