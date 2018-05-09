Milli Piyango bilet sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango bilet sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Yüz binlerce vatandaşın büyük umutlarla ve heyecanla beklediği sonuçlar için gözler MPİ'de... Peki Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak? MPİ bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'da kazanan numaralar heyecanla bekleniyor. İdarenin Milli Piyango bileti sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde ise çekilişin başlama saatine ilişkin bilgi yer alıyor.

Milli Piyango çekilişi 9 Mayıs 2018 (bugün) saat 17:00'de başlayacak. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18:00'den itibaren yapılacak olup http://www.mpi.gov.tr/ sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine (www.mpi.gov.tr) giriş yapınız ve ardından "Bilet Numarası" yazan kutucuğa biletinizin numaralarını yazınız.

Son olarak da çekiliş tarihini seçerek "Sorgula" butonuna basınız. Sorgula butonuna bastıktan hemen sonra, biletinize ikramiye isabet edip etmediğine dair bir uyarı alacaksınız.

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