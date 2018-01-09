Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Milli Pİyango çekilişi 2018'de ilk kez bu akşam yapılacak. Milli Pİyango çekilişi her ayın 9'u, 192u ve 29'unda yapılıyor. Ancak Aralık ayında yılbaşı özel çekilişi olduğu için Milli Pİyango çekilişleri yapılmadı. Peki bu akşamki çekilişte şanslı numaralar neler olacak? Detaylar haberimizde!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (9 OCAK 2018)

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay hizmet binasında gerçekleştirilen çekilişin ardından 9 Ocak 2018 Milli Piyango sonuçları belli olacak. Milli Piyango an an takip edip güncel gelişmeleri haberimizde aktaracağız.

MİLLİ PİYANGO EN SON HANGİ BİLETE ÇIKMIŞTI?

Yılbaşı Özel Çekilişi'nden dolayı MPİ tarafından Milli Piyango çekilişi Aralık ayında hiç yapılmadı. En son gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye kazanan numaralar "313622" olarak belirlendi ve büyük ikramiye olan 2 buçuk milyon TL, çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazanan iller ise Ankara, İstanbul, İstanbul, İzmir oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

MPİ bilet sorgulama ekranı için ilk olarak Milli Piyango sonuç sorgulama sayfasına giriniz.. Daha sonrasında çekiliş tarihini belirtilen alandan seçiniz ve bilet numaranızı altındaki kutucuğa yazarak "Sorgula" butonuna basınız.

Butona bastıktan sonra sistem otomatik olarak biletinize bir ikramiye isabet edip etmediğini karşınıza çıkaracak. Eğer biletinizde bir ikramiye bulunuyorsa size ekranda uyarı olarak gösterilecektir.

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