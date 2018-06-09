Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişi için nefesler tutulmuştu. Her hafta hayalleri süsleyen Milli Piyango'da büyük umutlarla biletlerini satın alan vatandaşlar, sonuçları araştırıyor. Milli Piyango'nun 9 Haziran çekiliş sonuçlarına göre 2 milyon 500 bin lira olan büyük ikramiye 2'ye bölündü. İşte 9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA (9 HAZİRAN 2018)

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

231504

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

304108

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

223482

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

313193 379117

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

090243 256169 434807

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

04582 07236 27525 45516 48635 55019

63617 74234 81284 91257

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0641 2413 2802 3256 4309 4800

8066 8393 8425 9037

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

226 328 330 515 569 572

663 685 686 968

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

00 25 38 48 51 56

57 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

3 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

031504 131504 201504 211504 221504 230504

231004 231104 231204 231304 231404 231500

231501 231502 231503 231505 231506 231507

231508 231509 231514 231524 231534 231544

231554 231564 231574 231584 231594 231604

231704 231804 231904 232504 233504 234504

235504 236504 237504 238504 239504 241504

251504 261504 271504 281504 291504 331504

431504

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