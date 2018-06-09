Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango özel çekilişi için nefesler tutulmuştu. Her hafta hayalleri süsleyen Milli Piyango'da büyük umutlarla biletlerini satın alan vatandaşlar, sonuçları araştırıyor. Milli Piyango'nun 9 Haziran çekiliş sonuçlarına göre 2 milyon 500 bin lira olan büyük ikramiye 2'ye bölündü. İşte 9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA (9 HAZİRAN 2018)
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
231504
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
304108
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
223482
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
313193 379117
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
090243 256169 434807
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
04582 07236 27525 45516 48635 55019
63617 74234 81284 91257
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0641 2413 2802 3256 4309 4800
8066 8393 8425 9037
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
226 328 330 515 569 572
663 685 686 968
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
00 25 38 48 51 56
57 98
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
3 7
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
031504 131504 201504 211504 221504 230504
231004 231104 231204 231304 231404 231500
231501 231502 231503 231505 231506 231507
231508 231509 231514 231524 231534 231544
231554 231564 231574 231584 231594 231604
231704 231804 231904 232504 233504 234504
235504 236504 237504 238504 239504 241504
251504 261504 271504 281504 291504 331504
431504
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