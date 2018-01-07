Milli Piyango sonuçları sorgulama

2018 Milli Piyango sorgulama işlemleri hala devam etmekte. Milyonlarca vatandaş ne kadar kazandığını merak ediyor. Büyük ikramiye 4 kişiye denk geldi ve ikramiye dörde bölündü.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ 4/1'İ ORDU'DA

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Talihli henüz ortaya çıkmazken, aynı bayiden seri biletten satın alan 4 kişi de teselli ikramiyesi kazandı.

DHA'nın haberine göre, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birinin, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir bayi tarafından satıldığı belirlendi. Büyük ikramiyenin talihlisi henüz ortaya çıkmazken, Ordu'da da büyük heyecan yarattı. Bayi işletmecisi İnci Çıplak, Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü'nden satın aldıkları seri biletlere ikramiye isabet ettiğini, talihlinin de henüz ortaya çıkmadığını ifade etti

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ 4/1'İ MURAT TOKMAK'IN

Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak olduğu ortaya çıktı. Murat Tokmak'ın 1 Ocak'tan itibaren işe gelmediği belirtildi.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya'ya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, bir servis personeli olduğu ortaya çıktı.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ 4/1'İ SEDAT GÜNEY ÖZTÜRK'ÜN

KKTC'de bir casinoda kurpiyer olarak çalışan Sedat Güney Öztürk, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini tutturdu. 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olan Öztürk'ün tam bir şans oyunları tutkunu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından kazandığı kuponların fotoğraflarını paylaşan Öztürk'ün 'iddaa' isimli bahis oyununda kendisine maç vereceğini ileri süren kişilerce de daha önceden dolandırıldığı anlaşıldı. Aslen Hatay Kırıkhanlı olan Öztürk, 2 erkek 1 kız çocuğu babası.

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MİLLİ PİYANGO İSTATİSTİKLERİ YIL YIL

- 2017 yılbaşı geçen sene çekilişinde 60 milyon TL olan büyük ikramiye "2, 7, 9, 6, 2, 8, 8" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Antalya'dan satıldığı kaydedildi. Amorti rakamları ise 0 ve 5 olarak belirlendi.

- 2016 çekilişinde 55 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Adana'dan biletlerini satın aldığı öğrenildi. 55 milyon liralık büyük ikramiye “0, 5, 5, 6, 0, 1, 3” numaralı bilete isabet etti.

- 2015 çekilişinde 50 milyon liralık büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Çekilişte, 50 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi, Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan olduğu bildirildi. Kazandıran numaralar ise "2, 6, 9, 2, 1, 6, 0" olarak belirlendi.

- 2014 çekilişinde 4 talihliye 50 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek biletten isabet etti. 2014 yılı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden biletlerin Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan alındığı ve "2, 1, 7, 4, 4, 5, 1" numaralı çeyrek bilete isabet ettiği kaydedildi.

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