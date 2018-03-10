Her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılan " Milli Piyango" çekilişinde 9 Mart 2018 sonuçları açıklandı. 9 Mart 2018 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre 2500000 TL ikramiye kazandıran numaralar 498665 olarak belirlendi. 2500 TL teselli ikramiyesi kazandıran numaralar ise haberimizde.

Milli Piyango İdaresi'nden önemi uyarı geldi. İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Milli Piyango Çekilişi Sonuçları 9 Mart 2018



Milli Piyango'da 2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 498665 Milli Piyango'da 200000 TL ikramiye kazanan numaralar 130554 Milli Piyango'da 20000 TL ikramiye kazanan numaralar 100442 366262 Milli Piyango'da 10000 TL ikramiye kazanan numaralar 056436 101616 473417 Milli Piyango'da 5000 TL ikramiye kazanan numaralar 016855 072296 098405 111211 276352 285820

336083 473604 486029 489557 Milli Piyango'da 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 004703 005600 010659 011637 025829 036197

037228 040549 044001 048420 048721 058579

070142 072389 075464 081755 082226 082411

082561 083110 086376 110332 110432 118876

120288 120643 121409 125584 129609 131583

139841 152439 159363 161734 164435 168423

172208 177661 177938 179255 196856 197759

199324 202061 206736 213049 219609 235521

237131 242285 244735 244892 254902 257592

262978 265709 266146 268871 270757 271971

276123 277240 283514 283572 293216 298561

300645 301365 304983 308430 310028 319500

329921 331377 334360 352984 362687 364391

370925 371561 372269 373427 391016 396027

399531 399666 420559 422596 429444 436499

438526 443470 446071 457267 462643 470649

470735 476098 484160 490055 Milli Piyango'da 300 TL ikramiye kazanan numaralar 000041 002303 012546 012870 014508 016093

021677 032497 039138 045124 051544 052769

054110 055711 058457 068501 070023 073126

077600 078425 080958 085409 087999 092791

094807 096002 100242 104262 105493 108552

117842 124562 124895 125508 129141 130562

130838 134234 137527 138417 138490 138810

138830 143718 146104 147322 148759 154723

154907 161862 163910 164540 165674 166902

172112 172415 172605 175451 175590 175641

176736 178473 179690 184369 188092 191303

194385 202172 207241 211985 212603 214429

215512 217537 222962 223435 223877 233216

239203 239360 248561 254084 254409 256699

258832 260701 265100 271092 271543 273843

286382 288616 299553 301123 308402 316829

318861 321325 326954 333526 338658 344396

348878 349181 351122 354007 354432 359300

360475 361383 363898 368861 374729 378778

379553 382621 384439 385761 388306 395709

400842 402558 402755 407941 411427 413312

416107 416264 416843 420078 421024 424018

425738 425829 427284 434421 437087 441081

444040 450177 451498 455856 463458 476952

479485 481545 483229 496532 497018 498479 Milli Piyango'da Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 04197 11230 11462 16706 19714 22528

24534 28503 32645 35113 36775 38751

42546 47720 52961 53025 58928 61074

62329 63261 68935 69017 70804 71901

76361 76841 77311 77729 78025 79984

84614 86004 87760 88331 91243 92188

92381 95821 99146 99976 Milli Piyango'da Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 0426 1042 1168 1485 5428 6072

7209 7288 8315 8955 9232 9360 Milli Piyango'da Milli Piyango'da Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 235 242 279 290 554 587

620 820 951 981 Milli Piyango'da Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 09 20 35 36 43 59

66 80 Milli Piyango'da Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 0 9 Milli Piyango'da 2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 098665 198665 298665 398665 408665 418665

428665 438665 448665 458665 468665 478665

488665 490665 491665 492665 493665 494665

495665 496665 497665 498065 498165 498265

498365 498465 498565 498605 498615 498625

498635 498645 498655 498660 498661 498662

498663 498664 498666 498667 498668 498669

498675 498685 498695 498765 498865 498965

499665 Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ

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