Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları! 2018 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yılbaşında "yılbaşı özel çekilişi" olarak gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi öncesinde bilet fiyatları ve ikramiye bilgisi açıklandı. Her vatandaşın hayallerini süsleyen Milli Piyango çekilişi öncesinde açıklanan bilet fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar da internet üzerinde "Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?" araştırmasını yapıyor. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar.
Her yıl yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve vatandaşların heyecanla beklediği Milli Piyango çekilişine kısa bir süre kala heyecan artıyor. İnternet üzerinde "Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları" ve "Milli Piyango yılbaşı ikarmiyesi ne kadar?" diye araştırmasını yapan vatandaşlar, bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu ve bu yıl dağıtılacak olan Milli Piyango ikramiyesinin ne kadar olduğunu merak ediyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından paylaşılan bilgiye göre, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye olan 61 milyon lira için çekiliş, yılbaşı gecesi yapılacak ve yurt genelinde milyonlarca vatandaş ekrana kilitlenecek.
Öte yandan Milli Piyangı yılbaşı bilet fiyatları da açıklandı. Bilet alacak olan vatandaşların yakından takip ettiği Milli Piyango bilet fiyatları ise şu şekilde;
Yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı: 60 TL
Yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı: 30 TL
Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 15 TL
Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.
Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.