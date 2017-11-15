Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları! 2018 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yılbaşında "yılbaşı özel çekilişi" olarak gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi öncesinde bilet fiyatları ve ikramiye bilgisi açıklandı. Her vatandaşın hayallerini süsleyen Milli Piyango çekilişi öncesinde açıklanan bilet fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar da internet üzerinde "Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?" araştırmasını yapıyor. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Her yıl yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve vatandaşların heyecanla beklediği Milli Piyango çekilişine kısa bir süre kala heyecan artıyor. İnternet üzerinde "Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları" ve "Milli Piyango yılbaşı ikarmiyesi ne kadar?" diye araştırmasını yapan vatandaşlar, bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu ve bu yıl dağıtılacak olan Milli Piyango ikramiyesinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından paylaşılan bilgiye göre, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiye olan 61 milyon lira için çekiliş, yılbaşı gecesi yapılacak ve yurt genelinde milyonlarca vatandaş ekrana kilitlenecek.

Öte yandan Milli Piyangı yılbaşı bilet fiyatları da açıklandı. Bilet alacak olan vatandaşların yakından takip ettiği Milli Piyango bilet fiyatları ise şu şekilde;

Yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı: 60 TL

Yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı: 30 TL

Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 15 TL

BÜYÜK İKRAMİYE GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE 1 MİLYON LİRA ARTTI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.

MPİ

milli piyango

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları

milli piyango bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar