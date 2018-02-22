Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK'nın rejim güçleriyle anlaştığı iddia ediliyor. AA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanı Canikli yaptığı açıklamada, "Şu anda Suriye rejimi tarafından Afrin'e gönderildiği iddia edilen silahlı birliğin Afrin'de o bölgede yürüttüğümüz terörle mücadelenin sonucunu değiştirme kapasitesi hiçbir zaman yoktur ve olmayacaktır da. Terörün yanında kim olursa olsun o da bizim hedefimiz olacaktır."dedi.

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